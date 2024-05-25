По данным «Фонтанки», 25 мая в ходе штурма силовиками квартиры в доме на Народной улице, в которой забаррикадировался стрелявший в людей мужчина, он оказал сопротивление и был застрелен.
Ранее о начале штурма в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
«СОБР Росгвардии приступил к штурму объекта на Народной улице в Санкт-Петербурге, где находится ранее открывший по людям стрельбу», — сообщили в ведомстве.
Ранее власти Чечни заявили, что стрелок — 59-летний Лечи Алханов, по предварительным данным, имеет умственные отклонения.
UPD: У нейтрализованного мужчины сохраняется слабый пульс, его пробуют реанимировать.
Стрелок на Народной нейтрализован в ходе штурма
По данным «Фонтанки», 25 мая в ходе штурма силовиками квартиры в доме на Народной улице, в которой забаррикадировался стрелявший в людей мужчина, он оказал сопротивление и был застрелен.