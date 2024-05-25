    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, сев

    768мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur97.1

    Стрелок на Народной нейтрализован в ходе штурма

    4881
    8 комментариев

    По данным «Фонтанки», 25 мая в ходе штурма силовиками квартиры в доме на Народной улице, в которой забаррикадировался стрелявший в людей мужчина, он оказал сопротивление и был застрелен.

    Ранее о начале штурма в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

    «СОБР Росгвардии приступил к штурму объекта на Народной улице в Санкт-Петербурге, где находится ранее открывший по людям стрельбу», — сообщили в ведомстве.

    Ранее власти Чечни заявили, что стрелок — 59-летний Лечи Алханов, по предварительным данным, имеет умственные отклонения.

    UPD: У нейтрализованного мужчины сохраняется слабый пульс, его пробуют реанимировать.

    По теме

    ЛАЙК14
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close