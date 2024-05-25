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    ЗСДфест

    В Петербурге установлен новый рекорд России: на ЗСД Фонтанка Фесте прошла самая большая велодискотека в истории

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    Эксперты Книги рекордов России подтердили новое достижение участников ЗСД Фонтанка Фест — их музыкальный флешмоб официально признан самой большой велодискотекой в истории.

    Установить это достижение помогли энтузиасты из научно-популярного проекта «Энергия+». Они создали многоколесный велосипед с диджейским пультом, сабвуфервами и мощными колонками, который стал мобильной сценой для живого выступления петербургских музыкантов.

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    «Дискобайк» стартовал во главе вечернего заезда «Засвети ЗСД» от Богатырского проспекта и на протяжении всех 15 километров сопровождал участников велопарада. На финише после подсчета участников флешмоба экипажу музыкального велосипеда вручили диплом о регистрации нового необычного рекорда.

    Капитан команды музыкального велосипеда «Энергия+» Максим Володин

    Напомним, что в этом году на ЗСД Фонтанка Фест приехали любители спорта из ста городов России: от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также велотуристы из Швейцарии, Германии, Израиля и Австралии. Всего в фестивале приняли участие около 15 тысяч человек.

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