РИА Новости: в Белгороде прогремело не менее 20 взрывов. Местные жители выкладывают видео горящих домов и машин

Во время объявленной вечером 25 мая ракетной опасности в Белгороде раздалось не менее 20 взрывов. Об этом сообщает РИА Новости

Сигнал ракетной опасности был запущен в Белгороде и Белгородском районе в 22.09 по Москве и во время работы сирены в районе Харьковской горы в Белгороде была явственно слышна серия взрывов разной интенсивности в небе, которая продолжалась около пяти минут.



Губернатор региона Вячеслав Гладков к настоящему моменту никак не прокомментировал информацию о «взрывах в небе», но привел уточненные сведения о последствиях обстрела ВСУ поселка Октябрьский из РСЗО, который произошел сегодня днем.



По словам Гладкова, количество погибших возросло до четырех человек: умер мужчина, которого доставили в больницу с множественными осколочными ранениями нижних конечностей. В результате двух обстрелов в больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и 1 ребенок.