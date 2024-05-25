РИА Новости: в Белгороде прогремело не менее 20 взрывов. Местные жители выкладывают видео горящих домов и машин

Во время объявленной вечером 25 мая ракетной опасности в Белгороде раздалось не менее 20 взрывов. Об этом сообщает РИА Новости
Сигнал ракетной опасности был запущен в Белгороде и Белгородском районе в 22.09 по Москве и во время работы сирены в районе Харьковской горы в Белгороде была явственно слышна серия взрывов разной интенсивности в небе, которая продолжалась около пяти минут.
Губернатор региона Вячеслав Гладков к настоящему моменту никак не прокомментировал информацию о «взрывах в небе», но привел уточненные сведения о последствиях обстрела ВСУ поселка Октябрьский из РСЗО, который произошел сегодня днем.
По словам Гладкова, количество погибших возросло до четырех человек: умер мужчина, которого доставили в больницу с множественными осколочными ранениями нижних конечностей.
В результате двух обстрелов в больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и 1 ребенок.
Ранее Минобороны России сообщило, что со стороны Украины была предпринята попытка нанести удары по различным объектам на территории РФ из РСЗО RM-70 «Вампир».
«Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», заявили в ведомстве.
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