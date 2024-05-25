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    РИА Новости: в Белгороде прогремело не менее 20 взрывов. Местные жители выкладывают видео горящих домов и машин

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    6 комментариев

    Во время объявленной вечером 25 мая ракетной опасности в Белгороде раздалось не менее 20 взрывов. Об этом сообщает РИА Новости

    Сигнал ракетной опасности был запущен в Белгороде и Белгородском районе в 22.09 по Москве и во время работы сирены в районе Харьковской горы в Белгороде была явственно слышна серия взрывов разной интенсивности в небе, которая продолжалась около пяти минут.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков к настоящему моменту никак не прокомментировал информацию о «взрывах в небе», но привел уточненные сведения о последствиях обстрела ВСУ поселка Октябрьский из РСЗО, который произошел сегодня днем.

    По словам Гладкова, количество погибших возросло до четырех человек: умер мужчина, которого доставили в больницу с множественными осколочными ранениями нижних конечностей.

    В результате двух обстрелов в больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и 1 ребенок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что со стороны Украины была предпринята попытка нанести удары по различным объектам на территории РФ из РСЗО RM-70 «Вампир».


    «Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», заявили в ведомстве.


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    Комментарии 6

    26592706625 Мая 2024 в 23:37
    25/04/2024
    Президент Сербии Александр Вучич:
    "Боюсь, что осталось мало времени, чтобы бойня на Украине прекратилась. Я надеюсь, что это возможно, но боюсь, что это не так. И я боюсь, что поезд уже вышел со станции, тронулся, и никто этого не остановит.
    По моей оценке, все будет намного сложнее, намного хуже, и что может случиться так, что нас ждет еще большая трагедия, чем во время Второй мировой воблы. Мне бы хотелось ошибаться. Не забывайте одну особенную вещь, когда военная машина начинает нагреваться, тогда появляется военное лобби и лобби военной промышленности, которые хотят, чтобы это усилилось, и тогда больше не будет никаких усилий, это трудно остановить. Поэтому я думаю, что настало время, чтобы кто-то попробовал что-то реальное, чтобы остановить это, а не просто перекидывать вину на другую сторону. Если этого не произойдет, я боюсь, что мы идем к катастрофе....."
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