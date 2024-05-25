Конь-огонь, стюардесса и мушкетеры: посмотрите, кого мы встретили и наградили на ЗСД Фонтанка Фесте

Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ЗСД Фонтанка Фест — не гонка, а праздник велодвижения и хорошего настроения. Чтобы сделать его еще ярче, мы предлагаем участникам придумывать необычные образы, украшать велосипеды — и дарим за это призы. В этом году нас впечатлили команда мушкетеров, конь-огонь, Джокер и Харли Квин и многие, многие другие. Лучше, конечно это увидеть своими глазами, поэтому смотрите на фото.

В этом году конкурс ЗСД Фонтанка Феста проходил по трем номинациям: «Лучший костюм», «Лучшее оформление велосипеда» и «Не один» — для тех, кто придумал образ для целой компании (или хотя бы для двух человек). При этом призы разыгрывались отдельно для каждого заезда — свои награды получили и участники «Нашего оранжевого» и те, кто «Засветил ЗСД».

В первом заезде приз за «Лучший костюм» получили «Конь-огонь» Виктории Егоровой (1 место), «стюардесса» Юлии Серебренниковой (2 место), и «тыква» Марии Колмогорцевой (3 место). За «Лучшее оформление велосипеда» 1 место у Ольги Белоцерковской с образом «О, бабочка», 2-е место занял образ индейца от Нечаевой Надии. В номинации «Не один» победителем стала «Команда мушкетеров».

Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Креативность проявили и участники заезда «Засвети ЗСД». Первое место в номинации «Лучший костюм» получила Ермолаева Анастасия в образе «Девушка из средневековья». Второе и третье место заняли Бадалов Павел с костюмом «Человек-паук», Гоов Игорь и Рыжкова Светлана в образах «Джокер и Харли Квин». За «Лучшее оформление велосипеда» первый приз получила Анисина Алена в образе «Светящиеся крылья», второе место у Кубриной Полины в «Светящемся образе», а третье — у Букиной Дарьи в образе «Дискотека на вело». В номинации «Не один» победила команда в кокошниках.



Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Три участника заезда «Наш оранжевый» получили красивые — и, что немаловажно — оранжевые велосипеды от «ВелоДрайва». Конечно, им не пришлось ехать сразу на двух велосипедах — свои призы они заберут позже в редакции «Фонтанки».

Победитель конкурса костюмов в заезде «Засвети ЗСД» получил новенький складной велосипед от генерального радиопартнера — «Европы Плюс», а второе и третье место — фирменный стильный мерч от радиостанции. За лучшее оформление велосипеда во втором заезде вручили умную колонку от группы компаний «Полис». Все остальные призеры за оформление велосипеда получают сертификаты с впечатлениями, фестивальный мерч и классный рюкзак, с которым удобно ездить на велосипеде. А в номинации «Не один» победители в обоих заездах стали обладателем большой корзины с продуктами, которых хватит на всю дружную семью или компанию друзей от сети гипермаркетов «О'КЕЙ», так что после заезда можно отправиться на пикник.

На самом деле, участников в необычных образах было очень много. И пусть не все они стали победителями, зато именно благодаря им наш праздник был таким ярким!

Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



