Петербургский суд отправил в колонию целый отдел уголовного розыска. Оперативники считают себя жертвами комбинации УСБ

О приговоре Виктору Неповинных, Дмитрию Соколову, Дмитрию Зарюто и Дмитрию Макарову сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Им назначили наказание от 3,5 до 4 лет колонии общего режима. Макарова, находившегося под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

В Петербурге к реальным срокам приговорили четырех бывших оперуполномоченных Калининского района по делу о превышении полномочий и хищении 500 тысяч рублей у теневого предпринимателя. Свое задержание они связывали с амбициозным сотрудником УСБ местной полиции.

Суд установил, что оперативники в октябре-ноябре 2018 года превысили полномочия, без должных оснований доставив в 17-й отдел полиции петербуржца Рахмонова. Его задержали в «Мерседесе» с россыпью банковских карт. Полицейские полагали, что петербуржец работает на владельца магазина на торговой площадке даркнета «Гидра». Коммерсанта они тоже задержали и, как посчитал суд, потребовали 500 тысяч рублей за освобождение.

Заявление на оперативников коммерсант написал через месяц, а уголовное дело возбудили только через семь. Подсудимые уверены, что стали жертвами комбинации сотрудника УСБ Романа Вартанова, также впоследствии задержанного по обвинению в попытке продать полицейскую должность.

Вину Неповинных, Зарюто, Соколов и Макаров не признали. В прениях прокуратура требовала назначить им сроки от 6,5 до 9,5 года колонии.