Нули особиста. За что сидит целый отдел уголовного розыска Петербурга

В Петербурге будут судить бывшего сотрудника УСБ, в биографии которого — побег от следствия и неоднозначная комбинация против четырех оперативников Калининского района. За полгода до его задержания те давали показания о странных методах работы собственной безопасности в петербургском главке.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Предварительное слушание по делу 33-летнего Романа Вартанова пройдет в Выборгском райсуде Петербурга 15 сентября. Капитан обвиняется в попытке продать должность в МВД, за которую он якобы назначил кандидату ценник в 500 тысяч рублей. Та же сумма фигурирует в деле оперативников Калининского района. Они полагают, что потерпевший писал заявление на них под чутким руководством Вартанова.

В ночь на 1 октября 2018 года при осмотре тонированного «БМВ» у метро «Гражданский проспект» в салоне нашли россыпь банковских карт. Они принадлежали «денежным мулам» — физлицам, предоставляющим за небольшую комиссию свои банковские счета для теневых транзакций. Оперативники 17-го отдела Калининского УМВД установили двоих мужчин, один из которых искал «мулов», а второй продавал карты через свой магазин на торговой площадке даркнета «Гидра». Их опросили и отпустили. По версии полицейских, продавец карт якобы пообещал сдать постоянного клиента, покупавшего партии по 100–150 штук. Они обменялись телефонами и договорились о встрече.

Через семь месяцев, в июне 2019 года, оперативников задержали. Информацию об этом распространил Следственный комитет Петербурга. По официальной версии, полицейские не отпускали задержанных, пока один из них после физического насилия не согласился заплатить 500 тысяч рублей. Учитывая временную пропасть в семь месяцев, в уголовном деле не оказалось фиксации телесных повреждений, а обстоятельства передачи денег тоже известны только со слов потерпевшего. Тем не менее трое оперативников — Дмитрий Соколов, Виктор Непокоренных, Дмитрий Зарюто — были заключены под стражу. Дмитрий Макаров остался на свободе. Признательные показания обвиняемые не дали, зато активно рассказывали об оперуполномоченном Управления собственной безопасности ГУ МВД Романе Вартанове. Из материалов уголовного дела следует, что заявление в УСБ на полицейских 17-го отдела поступило в декабре 2018-го, то есть через месяц с лишним после ночного досмотра «БМВ». Временную паузу в полгода — между заявлением и возбуждением дела — один из подсудимых Виктор Непокоренных так объяснил «Фонтанке», передав через адвоката письмо:

«Вартанову было очевидно, что никаких денег с «потерпевшего» мы не брали. Все это время, как мы поняли, от нас ждали подношения размером 2,5 миллиона рублей. Платить мы не собирались. Жаловаться также не хотели, так как дорожили своим спокойствием на службе. Проверка руководства Калининского УМВД в отношении нас установила отсутствие нарушений». Почти сразу после ареста полицейских Роман Вартанов пошел на повышение. В июне 2019-го он стал оперуполномоченным по особо важным делам. Карьера «особиста» в гору шла недолго. Сумма 500 тысяч рублей, вписанная в основу дела полицейских 17-го отдела, стала поводом для задержания самого Вартанова. В ноябре 2019 года он, по версии обвинения, потребовал 500 тысяч рублей у отставного майора МВД за трудоустройство в УСБ. В ходе переговоров сумму снизили до 300 тысяч, но и эти деньги майор платить не собирался и обратился к руководству Вартанова. Майор Анненков, как следует из материалов дела, собирался восстанавливаться на службе оперуполномоченным 26-го отдела Красногвардейского УМВД. Раньше он пересекался с Вартановым по службе и был чуть ли не его наставником. Тот при неоднократных встречах доверительно сообщил Анненкову, что в УСБ лежит компромат, мешающий согласованию его, Анненкова, кандидатуры. И якобы компроматом этим владеет непосредственный шеф Вартанова — Алексанин. Кроме того, «особист» для вящей убедительности показывал некие копии из материала согласования. Каким образом документы оказались в его руках, в обвинении не указано. Требуемые деньги, уверял Вартанов, нужны не ему самому, а его шефу Алексанину. На получение первого транша 150 тысяч рублей Вартанов отправил пару своих знакомых. Они приехали 25 ноября 2019 года в Парголово к Анненкову, обвешанному звукозаписывающей аппаратурой, но умудрились с ним разругаться, до передачи денег не дошло. Других попыток вручить наличность парламентерам Вартанова сотрудники УСБ не предпринимали, Анненков на свидание больше не напрашивался.

Уполномоченного обвинили в покушении на мошенничество. Доставленный в Следственный комитет на допрос, Вартанов не выдержал напряжения и попытался сбежать. Антураж погони «Фонтанка» описывала.

Дело Вартанова передали в Выборгский райсуд. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что защита подсудимого просит вернуть материалы прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению. Судьба дела определится завтра, 15 сентября. Дело полицейских Калининского района слушается с апреля 2020 года. Уголовный процесс привлек внимание петербургского профсоюза сотрудников органов внутренних дел. Его члены ходатайствовали о вступлении в дело в качестве общественных защитников. Такие же просьбы поступали от подсудимых, но судья Юлия Ольшевская отказала. Следующее заседание пройдет 16 сентября. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»