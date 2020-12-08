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Онищенко предложил на Новый год пускать в рестораны Петербурга переболевших коронавирусом

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 8 декабря 2020 года допустил работу ресторанов в Петербурге для переболевших коронавирусом.

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил свой вариант работы петербургского общепита.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло: Петербург — второй по количеству заболевших город. Так что там наберется народу много встречать Новый год в ресторанах — им можно встречать <...> Рестораны пусть открывают, только при одном условии — переболевших туда приглашают», — цитирует 8 декабря заявление Геннадия Онищенко РИА «Новости».

По его словам, рестораторам надо «не артачиться» и «не лезть на рожон». Онищенко напомнил, что власти лишь выполняют предписания для борьбы с пандемией. Бывший главный санитарный врач также отметил, что ресторанный бизнес «страдает, как никто».

Онищенко надеется, что до Нового года ситуация в Петербурге сможет «поправиться».

До этого он также рассказал о том, как организовать поздравления для детей. Бывший санитарный врач потребовал, чтобы Деды Морозы были в масках и привиты.

Петербургские власти 2 декабря постановили, что заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Это может лишить рестораторов города от 50 до 90% выручки. Правда, уже более 100 заведений заявили, что соблюдать коронавирусные ограничения не собираются. Они составили «Карту сопротивления» — она объединяет заведения, которые собираются продолжить работу в новогодние праздники, несмотря на запреты властей.

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Комментарии (7)

Yubilar
Скучно без водки (зачеркнуто). Без клоунов (зачеркнуто). Без Онищенко
nuga
а потом будут пускать только вакцинированных? в штатах подобное уже озвучили,так что это не просто брякнул Онищенко,а с чужого голоса.Лучше бы закрыли границы.В Австралии победили Ковид,просто перекрыв выезд из неё и продлив до марта запрет,ни одного заболевшего за 38 дней!Простая и эффективная мера.
dihlofos
Что был бездарем, что им и остался. Почему этот старый постоянно выступает по бывшей должности, никак не может смириться?
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