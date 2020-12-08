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«Чтобы Деды Морозы были в масках, привитые». Онищенко рассказал, как поздравлять детей во время пандемии

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказал, как нужно проводить домашние новогодние представления для детей.

«Нужно соблюдать меры — чтобы Деды Морозы были в масках, привитые», — цитирует 8 декабря заявление Геннадия Онищенко ТАСС.

По его словам, средства индивидуальной защиты должны использовать и зимние волшебники, так как они могут стать «главным разносчиком». «Побывали в одной семье, спустились на следующий этаж», — заметил депутат.

При этом Онищенко уверен, что в нынешней ситуации можно было бы провести кремлевскую елку. «Сегодня после соответствующего карантина их [детей] можно привезти в Москву», — уверен бывший главный санитарный врач РФ.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Понятна. Dead Morouz может быть хоть "суперраспространителем"(ТМ), но обязательно должен быть в наморднике и ширнувшимся.
Noisymouse
А чего только в маске? Давайте уж сразу в "скафандрах". И бородой все это сверху. Деды разносчики, ага. А детишки, каждый день садик-школу посещающие - нет.
Bobr Dobr
и трезвые...
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