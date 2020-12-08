«Чтобы Деды Морозы были в масках, привитые». Онищенко рассказал, как поздравлять детей во время пандемии

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказал, как нужно проводить домашние новогодние представления для детей.

«Нужно соблюдать меры — чтобы Деды Морозы были в масках, привитые», — цитирует 8 декабря заявление Геннадия Онищенко ТАСС.

По его словам, средства индивидуальной защиты должны использовать и зимние волшебники, так как они могут стать «главным разносчиком». «Побывали в одной семье, спустились на следующий этаж», — заметил депутат.