Водитель приметного седана перепутал с гоночной трассой дорогу в Красносельском районе Петербурга. Финишировал так, что потребовалась помощь скорой и вмешательство полиции.
Видеозапись 7 декабря опубликовало сообщество «Транспортный коллапс. Красное Село». На ней видно, как чёрный автомобиль мчит по проспекту Ленина в сторону Стрельнинского шоссе и завершает заезд аварией.
Водитель седана с боевым раскрасом в виде молнии, как отмечают очевидцы, при повороте на Бронетанковую не успел среагировать на машину, которая совершала тот же манёвр. От удара белый автомобиль забросило на третьего участника аварии.
На место прибыла скорая помощь, в обстоятельствах разбираются инспекторы Красносельского ГИБДД, с последствиями - сотрудники пожарно-спасательной части №33.