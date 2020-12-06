Минобрнауки: Количество бюджетных мест в вузах России будет расти до 2024 года

Минобрнауки планирует ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах вплоть до 2024 года. Об этом 6 декабря в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, в этом году бесплатных мест стало на 11,4 тысячи больше, чем в прошлом.

«Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение — подготовка медиков, врачей, и в области образования — подготовка учителей», — подчеркнул Валерий Фальков.

Он также отметил, что в основном бесплатными местами пополняются региональные вузы. В Петербурге и Москве бюджетные места не сокращаются, но образуется перенасыщенность студентами. Сейчас основная проблема для регионов — «утечка мозгов», подчеркнул Валерий Фальков. Он уверен: у выпускников должна быть возможность получать качественное образование по месту жительства.