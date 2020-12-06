Минобрнауки: Количество бюджетных мест в вузах России будет расти до 2024 года

Минобрнауки планирует ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах вплоть до 2024 года. Об этом 6 декабря в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, в этом году бесплатных мест стало на 11,4 тысячи больше, чем в прошлом.
«Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение — подготовка медиков, врачей, и в области образования — подготовка учителей», — подчеркнул Валерий Фальков.
Он также отметил, что в основном бесплатными местами пополняются региональные вузы. В Петербурге и Москве бюджетные места не сокращаются, но образуется перенасыщенность студентами. Сейчас основная проблема для регионов — «утечка мозгов», подчеркнул Валерий Фальков. Он уверен: у выпускников должна быть возможность получать качественное образование по месту жительства.
По словам министра, зимняя сессия в этом году пройдет в онлайн-формате — отменять ее никто не будет. «Вузы с пониманием будут относиться, — уточнил он. — Щадящий режим будет в этом году по понятным причинам». В этом году студентов не будут отчислять при одной-двух задолженностях — им можно будет взять рассрочку или перейти на индивидуальный учебный план. В случае, если студент живет там, где нет связи, «надо предоставить ему возможность уйти в академический отпуск», объяснил Валерий Фальков.
Ранее министр подписал приказ, согласно которому все подведомственные Минобрнауки вузы Петербурга и Москвы переходят на удаленку до 6 февраля 2021 года. Решение было принято по многочисленным просьбам студентов. Одним из последних в Петербурге сдался Горный университет.