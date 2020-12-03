Горный университет одним из последних в Петербурге переходит на удалёнку

Горный университет в Петербурге одним из последних среди вузов города переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте вуза 2 декабря.
Все занятия будут переведены в онлайн с 5 декабря. Для студентов закроют доступ в учебные корпуса. «Ректор также дал указание об обеспечении всех иностранных студентов, не имеющих возможности для удаленного обучения, необходимой компьютерной техникой. Преподаватели и сотрудники, занятые научной работой непрерывного цикла, будут продолжать её с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — отметили в вузе.
С 13 ноября все вузы Москвы и Петербурга, подведомственные Минобрнауки, должны перейти на дистанционное обучение. В Горном университете удалёнку вводить не стали, но студентам разрешили переходить на индивидуальное обучение без посещения лекций в аудиториях. Такая мера вызвала протест в рядах учащихся. Часть студентов писала жалобы в прокуратуру и Минобрнауки с требованием полностью перевести вуз на дистант.
Согласно приказу Минобрнауки удалённое обучение в вузах введено до 6 февраля, сессия также пройдёт в дистанционном формате.