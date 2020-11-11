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11.11.2020 20:50
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Все государственные вузы Петербурга уходят на дистанционное обучение до февраля

В министерстве науки и высшего образования России распорядились перевести всех студентов Петербурга и Москвы на дистанционное обучение. Остальным регионам лучше посоветоваться с Роспотребнадзором.

Сообщение о тотальной дистанционке для обеих столиц вечером 11 ноября распространила пресс-служба министерства. На ведомственном сайте и портале правовой информации приказ пока не опубликован. Уточняется, что удаленная учеба начнется с 13 ноября и продлится до второго семестра, то есть 6 февраля.

Вузам в других регионах необходимость перехода на обучение онлайн рекомендовано согласовывать с местным управлением Роспотребнадзора.

Многие петербургские вузы ушли на дистанционное обучение, не дожидаясь приказа сверху.

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Комментарии (26)

Skazochny
А другие учебные заведения отличаются по заболеваемости от ВУЗ ов?)))
261278871
Больницы стройте, а не студентов мучайте!!!
Павел Михайлов
С таким образованием, потом только в чиновники идти.
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