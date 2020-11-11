Все государственные вузы Петербурга уходят на дистанционное обучение до февраля

В министерстве науки и высшего образования России распорядились перевести всех студентов Петербурга и Москвы на дистанционное обучение. Остальным регионам лучше посоветоваться с Роспотребнадзором.



Сообщение о тотальной дистанционке для обеих столиц вечером 11 ноября распространила пресс-служба министерства. На ведомственном сайте и портале правовой информации приказ пока не опубликован. Уточняется, что удаленная учеба начнется с 13 ноября и продлится до второго семестра, то есть 6 февраля.

Вузам в других регионах необходимость перехода на обучение онлайн рекомендовано согласовывать с местным управлением Роспотребнадзора.