ДТП с перевёртышем на Долгоозёрной улице в Приморском районе Петербурга зафиксировала камера наружного наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».
Два легковых автомобиля (по словам очевидцев, «Форд» и «Хёндэ») столкнулись утром 5 декабря на пересечении Долгоозёрной улицы и проспекта Королёва. На записи видно, как оба выезжают на перекрёсток, водитель тёмной машины пытается затормозить, но избежать ДТП у него не получается.
Фонтанка.ру
Скорая помощь подъезжает почти сразу. Свидетели рассказывали, что в момент ДТП она стояла на светофоре. Информации о пострадавших нет. Из перевёртыша водитель вылез сам.
Местные жители пишут в «ДТП и ЧП», что это уже вторая авария здесь за три дня.