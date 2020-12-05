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Задумчивый таран с переворотом на Долгоозёрной попал на видео

ДТП с перевёртышем на Долгоозёрной улице в Приморском районе Петербурга зафиксировала камера наружного наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».

Два легковых автомобиля (по словам очевидцев, «Форд» и «Хёндэ») столкнулись утром 5 декабря на пересечении Долгоозёрной улицы и проспекта Королёва. На записи видно, как оба выезжают на перекрёсток, водитель тёмной машины пытается затормозить, но избежать ДТП у него не получается.

Фонтанка.ру

Скорая помощь подъезжает почти сразу. Свидетели рассказывали, что в момент ДТП она стояла на светофоре. Информации о пострадавших нет. Из перевёртыша водитель вылез сам.

Местные жители пишут в «ДТП и ЧП», что это уже вторая авария здесь за три дня.

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Комментарии (1)

Коля Мойкин
Опять ...запикано...(неадекватный) заголовок.
Чёрный ехал по главной, белый муд..к не пропустил, чего задумчивого?
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