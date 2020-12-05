Второе за субботу ДТП с перевёртышем произошло в Санкт-Петербурге, на этот раз в Приморском районе.
На пересечении улиц Долгоозёрной и Королёва «Хёндэ» уложил на бок «Форд» — на газон разделительной полосы, сообщают очевидцы 5 декабря в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Очевидица Кристина рассказывает, что «Форд» поворачивал налево, а чёрная машина ехала прямо. «Форд» проскочить не успел и, получив удар в бок, развернулся и опрокинулся на островок. Водитель сам вылез из салона. На светофоре со стороны Долгоозерной стояла карета скорой помощи и сразу подъехала к участникам аварии. По словам Виталия, водитель «Форда» признал вину.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.