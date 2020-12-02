В Роспотребнадзоре заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но «это не самый лучший вариант»

Россия вышла на плато по коронавирусу, но повода радоваться нет, поскольку ежедневные показатели по заболеваемости слишком высокие. Об этом 2 декабря рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.



«Выйти на плато — это не самый лучший вариант. Мы уже практически на него вышли. 25–26 тысяч ежедневно выявляется — это и есть плато, но оно слишком высокое, поэтому нам надо не про плато думать, а про снижение числа новых случаев», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

