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В Роспотребнадзоре заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но «это не самый лучший вариант»

Россия вышла на плато по коронавирусу, но повода радоваться нет, поскольку ежедневные показатели по заболеваемости слишком высокие. Об этом 2 декабря рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Выйти на плато — это не самый лучший вариант. Мы уже практически на него вышли. 25–26 тысяч ежедневно выявляется — это и есть плато, но оно слишком высокое, поэтому нам надо не про плато думать, а про снижение числа новых случаев», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По мнению специалиста, нулевого прироста стоит ожидать в апреле или чуть позже. «Я думаю, что к этому времени и вакцинация начнётся, и, видимо, к концу следующего года у нас будет полная стабилизация», — добавил Покровский.

Коронавирус постепенно сдает темпы в России. Так, за сутки насчитали 25 345 новых случаев (накануне их было 26 402). Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Москва (5191) и Петербург (3684) остаются лидерами по этому показателю.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге и Калининградской области вызывает «наибольшую тревогу».

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Комментарии (6)

doorbal_
В этом роспотребе уже столько назаявляли за последние пару-тройку лет, что диву даёшься почему он ещё существует,а не разогнан к чертям собачьим.
hedgehog_
надо писать правду - рассияния вышла на новое наклонное плато, устремленное ввысь, с целью перегнать эти все ихние гдеугодно в чемпопало. патамушта скален вставает
doorbal_
к концу следующего года у нас будет полная стабилизация... ©
СТабилизец
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