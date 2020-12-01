Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает «наибольшую тревогу»

Министр здравоохранения РФ назвал регионы с наиболее тревожной ситуацией во время пандемии.
«Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург», — заявил 1 декабря Михаил Мурашко на заседании правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По его словам, в целом по стране количество свободных коек составляет 21%. Глава Минздрава также считает, что количество пациентов, которым требуется помощь, «все-таки увеличилось» в последний месяц.
Мурашко констатировал, что в стране наблюдается дефицит некоторых лекарств для больных коронавирусом.
С начала пандемии в Петербурге выявили уже 129 604 заразившихся, а в Калининградской области их насчитали 11 654.