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Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает «наибольшую тревогу»

Министр здравоохранения РФ назвал регионы с наиболее тревожной ситуацией во время пандемии.

«Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург», — заявил 1 декабря Михаил Мурашко на заседании правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, в целом по стране количество свободных коек составляет 21%. Глава Минздрава также считает, что количество пациентов, которым требуется помощь, «все-таки увеличилось» в последний месяц.

Мурашко констатировал, что в стране наблюдается дефицит некоторых лекарств для больных коронавирусом.

С начала пандемии в Петербурге выявили уже 129 604 заразившихся, а в Калининградской области их насчитали 11 654.

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Комментарии (8)

ku-ku
"Люди в чёрном городе, словно мухи, мрут" (ц)
Guest1234
В Италии начали бить тревогу и вводить ограничения, когда поняли, что через две недели подойдут к опасному порогу: 30% занятых коек в реанимации и 40% занятых мест в больницах. Вчера писали, что хоть и пошел спад, ограничения снимать нельзя, так как на 29 ноября занято 43% мест в реанимациях и 49% мест в больницах, что выше указанных порогов, и это сильно затрудняет работу системы здравоохранения.
Дополнительных полевых госпиталей строить они не захотели, сказали, что койки без врачей бесполезны, а врачи и так все заняты.
А в Питере ситуация под контролем, есть еще несколько процентов свободных мест в больницах - ведь Ленэкспо открыли. Так что все хорошо.
вадики
Да -точно!!!!Два верных способа-решения!!!1) Пригласить ВВП в город2) Закрыть метро!!!!
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