Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает «наибольшую тревогу»

Министр здравоохранения РФ назвал регионы с наиболее тревожной ситуацией во время пандемии.



«Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург», — заявил 1 декабря Михаил Мурашко на заседании правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, в целом по стране количество свободных коек составляет 21%. Глава Минздрава также считает, что количество пациентов, которым требуется помощь, «все-таки увеличилось» в последний месяц.