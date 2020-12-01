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Оппозиционный муниципалитет подал на выход из Совета МО Петербурга из-за лишения мандатов независимых депутатов

Муниципальное образование (МО) №72 на заседании 1 декабря приняло решение выйти из состава Совета МО Санкт-Петербурга. Об этом в паблике «ВКонтакте» сообщил глава МО Павел Швец. Решение связано с лишением мандатов трех депутатов из-за неких недостатков в их декларациях, которые в Смольном сочли причиной для отзыва парламентария.

На заседании депутаты МО №72 приняли решения считать работу Совета муниципальных образований Петербурга неудовлетворительной и выразить ему недоверие, а также выйти из его состава.

«В ходе обсуждения депутаты выразили возмущение решениями муниципалитетов «Финляндский округ», «Нарвский округ», которые возглавляют руководители Совета МО, а также МО «Малая Охта» по лишению независимых депутатов мандатов», - написал Швец.

Напомним, губернатор Александр Беглов разослал в муниципалитеты письма с требованием рассмотреть вопрос о лишении полномочий нескольких оппозиционных депутатов, у которых якобы найдены серьезные неточности в декларациях. 25 ноября мандата лишили «яблочницу» Веру Каруличеву в «Нарвском округе», хотя ни она сама, ни ее коллеги-депутаты, проголосовавшие за лишение мандата, не знали, какие конкретно неточности нашли в отчетности.

Двух других народных избранниц — выдвиженок от «Яблока» Веру Морозову из «Малой Охты» и Светлану Уткину лишили мандатов 31 ноября и 1 декабря соответственно. У первой в докладе по итогам проверки декларации даже не было слова «существенное нарушение», у второй аудиторы сами допустили ошибки. К примеру, «назначили» Уткину учредителем компании, хотя на самом деле она является только гендиректором. Глава «Финляндского округа» Всеволод Беликов — председатель совета муниципалитетов города, и также голосовал за исключение Уткиной.

Предложение рассмотреть на ближайших заседаниях вопрос о выходе из совета муниципалитетов Петербурга также внесут или уже внесли депутаты МО «Ульянка», «Гражданка», «Лиговка-Ямская», «Владимирский округ», «Петергоф», «Нарвский округ» и МО №54.

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Комментарии (10)

Opioman
Что-то много у нас людей тут поддерживают чинуш, которые сначала наши голоса воруют, а потом и Деньги
Tank Tankistovih
Флаг им в руки, все равно толк какой от них, всех разогнать и леса валить на север
Михаил Азаров
выдвиженок от «Яблока» Веру Морозову из «Малой Охты» и Светлану Уткину лишили мандатов 31 ноября...

Может лучше 30 февраля или 31 июня?
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