«Меня не признали не черепахой. Это не значит, что я черепаха». Оппозиционного депутата в МО «Малая Охта» лишили мандата

За то, чтобы вынести предупреждение Артему Голеву, у которого нашли несущественные недостатки в декларации, проголосовали 10 из 20 депутатов, хотя в мае 2020 года совет утвердил порядок для таких случаев, который предполагает, что за решение должны проголосовать более половины численности депутатов — в данном случае 11 человек. Коллеги обратили внимание на этот момент, однако глава совета Дмитрий Монахов все равно засчитал решение за принятое.

«Яблочницу» Веру Морозову лишили мандата 10 голосами «за» и 8 — «против». При этом в докладе по итогам проверки ее декларации были найдены только «не относящиеся к несущественным» нарушения, слово «существенный» в документе вообще отсутствует. А только в последнем случае возможно лишение народного избранника мандата. Её коллега по совету напомнил о законах логики: «Меня не признали не черепахой, но это не значит, что я черепаха». Во время голосования по вопросу исключения Морозовой слушатели скандировали «Позор!».

Напомним, в ряд муниципалитетов поступило письмо от губернатора Александра Беглова, который потребовал в течение месяца рассмотреть вопрос о лишении мандатов нескольких народных избранников. Первой оказалась депутат «Нарвского округа» от «Яблока» Анна Каруличева, при этом ни она сама, ни ее коллеги по совету, которые проголосовали за ее исключение, не были в курсе, какие именно недостатки содержатся в ее декларации. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки». Завтра, 1 декабря, планируется рассмотреть аналогичный вопрос в отношении самовыдвиженки Светланы Уткиной в «Финляндском округе».