«Ставить под сомнение слова губернатора я не собираюсь». Как бумаги из Смольного хватило, чтобы лишить депутата мандата

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В Петербурге, чтобы лишить депутата мандата, достаточно одного письма за подписью губернатора о неких проблемах с декларацией. Совет муниципального образования «Нарвский округ» вынес такое решение в отношении своей оппозиционной коллеги Анны Каруличевой. Насколько существенны недостатки — не знает не только сама народная избранница, но и те, кто поднял руку за ее исключение. В перспективе на выбывание еще полтора десятка муниципалов, имена которых в Смольном пока не раскрывают.

Муниципальную жизнь Петербурга, казалось, только поутихшую с сентябрьских выборов 2019 года, разворошил новый скандал. 25 ноября совет МО «Нарвский округ» большинством голосов лишил полномочий депутата от «Яблока» Анну Каруличеву. Против голосовала только она и ее коллега от Партии Роста Виталий Грязнов. За — семь единороссов.



Лишение депутата мандата из-за проблем с декларацией — история нередкая. Прецедентом она стала потому, что народные избранники, которые проголосовали за исключение Каруличевой, понятия не имеют, какие недостатки выявили в ее декларации, но подождать, пока хотя бы сама депутат ознакомится с подробностями не пожелали, и фактически приняли письмо из Смольного на веру. Напомним, что де-юре местное самоуправление является независимым от городских властей.

У дверей муниципалитета днем собралось полтора десятка человек: депутаты из других округов, журналисты, местные жители. Совет забаррикадировался внутри, на звонки в дверь не реагировал, как и на замечание о нарушении пожарной безопасности. Видео заседания, в повестке которого был только один вопрос, в сети опубликовала потом сама Каруличева.

Ее декларацию в комитете территориального развития штудировали с конца июля. Итогом стало письмо за подписью губернатора Александра Беглова, которое дошло в МО 17 ноября. В нем, в лучших традициях смольнинского канцеляризма, утверждалось, что оппозиционный депутат «представила недостоверные и\или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение которых не признано несущественными». Без пояснений, в чем конкретно дело.



Накануне заседания Каруличева получила письмо из КТР с приглашением лично приехать и ознакомиться с результатами проверки, на поездку в комитет давался один день, в этот день она как раз отсутствовала в городе, и направила в Смольный письмо с просьбой выслать результаты проверки по электронной почте.

25-го ноября глава совета Нарвского округа Каптурович под аккомпанемент молчания единороссов на заседании муниципалов отверг предложение дать коллеге время на ознакомления с документами, свернул дискуссию о том, по чьему заявлению была затеяна проверка и почему в ее основание лег закон, который не имеет к депутату никакого отношения, и спешно объявил голосование. Семь рук без лишних слов поднялись вверх.

Нежелание направить губернатору письмо с просьбой пояснить, что за нарушения, глава совета объяснил «личными сведениями». Напоминание, что, став депутатом, Каруличева получила статус публичного лица, и ее декларация находится в открытом доступе, ни главу совета, ни других единороссов не впечатлило.



В разговоре с журналистами Александр Каптурович признался, что ему неизвестно, какие конкретно недостатки были найдены в декларации Анны Каруличевой. На вопрос, с чего он тогда решил, что проступок совершен серьезный и не подлежащий исправлению без лишения мандата, заявил: «Я верю в то, что написано в обращении губернатора и ставить под сомнение его слова я не собираюсь».

Он, как показалось, с удовольствием припомнил сотрудничество депутата с «Фондом борьбы с коррупцией». «А кто коррупционер-то? Она допустила нарушение закона о коррупции». «Вы сейчас под запись называете ее коррупционером?» - уточнил корреспондент. «Ну извините. Она нарушила о закон о коррупции. Это не нарушение? Если выявили в ее декларации нарушение, которое предусмотрено в законе о борьбе с коррупцией, то это коррупция», - заявил единоросс.

Кстати, с приходом молодого депутата у старожилов совета прибавилось хлопот: каждое заседание, куда Каруличеву «забывали» приглашать, она снимала на видео, а потом устраивала подробный «разбор полетов» с освещением жизни МО в соцсетях. Подавала в суд иск, требуя сократить количество депутатов, которые получают в МО зарплату, до 10% - то есть одного человека, правда, получила отказ. В числе внимательных читателей ее соцсетей был и Каптурович. Теперь оппозиционный депутат готовит иск в суд с намерением оспорить решение совета.



Анна Каруличева — не единственный муниципальный депутат в Петербурге, которого лишили или готовятся лишить мандата. В конце сентября новоиспеченный глава комитета территориального развития Андрей Чапуров, выступая в Заксобрании Петербурга упомянул, что проблемы с декларациями стали основанием для лишения мандатов 25 депутатов. Из них 10 на тот момент уже лишились полномочий. Сначала он согласился предоставить журналистам список кандидатов на вылет, но позднее просто перестал отвечать на сообщения и звонки.

Чиновник приоткрыл завесу незначительно, рассказав, из каких МО из-за нарушения сроков подачи деклараций уже выбыли народные избранники - 10 человек. В списке «Шувалово-Озерки», «Финляндский округ», поселки Серово и Солнечное, Петергоф, «Обуховский», «Невский округ» и «Морские ворота».

В последнем полномочий лишился самовыдвиженец Сергей Виниченко. Декларацию заказным письмом в комитет территориального развития он отправил за 14 дней до дедлайна, 19 марта, но дальнейшая судьба этого письма неизвестна. 29 июня коллеги по совету проголосовали за отзыв мандата. В этом случае не было даже обращения градоначальника — только комитета территориального развития.



Пока в «Нарвском округе» отзывали мандат Куруличевой, в Кировском районном суде рассматривали иск Виниченко, в удовлетворении которого ему было отказано, несмотря на то, что отправку заказного письма в КТР доказывал оригинал описи. Истец прокомментировал «Фонтанке», что намерен оспорить это решение.

Интересно, что в апреле Владимир Путин указом продлил из-за коронавируса срок подачи деклараций до 1 августа. В документе органам местного самоуправления предписывается руководствоваться уставом. Однако в трактовке закона, который в соответствие с волей главы государства принял петербургский ЗакС, муниципальные депутаты из этой системы выпали, остались только муниципальные служащие, то есть сотрудники местных администраций.

В ближайшее время мандатов могут лишить еще двух депутатов: «яблочницу» Веру Морозову в «Малой Охте» и самовыдвиженку Светлану Уткину в «Финляндском округе».

Заседание по Уткиной назначено на 1 декабря. Вменяемые ей несоответствия: указанные без учета уплаченного муниципалитетом налога суммы компенсации (1,3 тысячи рублей в месяц). «Разница в 700 рублей», - прояснила депутат. Второе нарушение — народная избранница якобы не указала, что является учредителем компании, хотя на самом деле она только генеральный директор. Наконец, претензии предъявили к счету ее супруга, на котором нулевой остаток, но ранее было движение средств - их Уткина задекларировала как доход мужа и пояснила, что сам факт движения не значит, что доход не нашел отражение в декларации.



Любопытно, что на 30 ноября назначено заседание суда по иску Уткиной, аналогичному иску Каруличевой — об оспаривании числа депутатов, которые могут получать зарплату за счет муниципалитета.

В этот же день будет заседание в «Малой Охте», который также получил письмо от Беглова с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном сложении с депутата Морозовой. Она успела ознакомиться с докладом КТР о существе своих «прегрешений». «Прекращение полномочий может быть только в случае существенных нарушений. А у меня в докладе нет даже слова «существенное» искажение — только несущественное, - рассказала она. И подтвердила, что в письме от градоначальника в муниципалитет сказано, что в декларации найдены искажения «не относящиеся к несущественным». В таком контексте демонстрация безусловной веры в безошибочность губернатора в «Нарвском округе» играет новыми красками.

В защиту коллег уже высказались почти шесть десятков муниципальных депутатов. Они выразили уверенность, что проверки под предлогом нарушений в декларациях являются «политически мотивированными» и осуществляются только в отношении оппозиции. Подписанты также подчеркнули, что процедура лишения мандата происходит с нарушениями.

Накануне изгнания Каруличевой за нее и других претендентов на вылет вступились и коллеги из Заксобрания города. Лидер «яблочной «фракции» Борис Вишневский обратил внимание, что демократическое устройство не подразумевает, что исполнительная власть может требовать отставки избранного народом представителя. А беспартийный Максим Резник выразился проще и призвал парламент не идти на поводу у «двух «Бе», пояснив, что имеет ввиду губернатора Александра Беглова и главу «Финляндского округа», по совместительству председателя совета депутатов, Всеволода Беликова.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

