У оппозиции Петербурга отбирают победу на муниципальных выборах. На выход указали третьему депутату

Вопрос вынесли на рассмотрение МО после того, как в «Финляндский округ» поступило письмо от губернатора Александра Беглова, в котором говорилось, что по итогам проверки в декларации Уткиной нашли некие нарушения, которые градоначальник счел существенными.

За лишение Уткиной полномочий проголосовали 8 из 18 депутатов, в том числе глава округа и председатель совета муниципальных образований города Всеволод Беликов. Трое воздержались, двое — проголосовали против.

К таким он причислил якобы наличие незадекларированного нулевого счета, хотя сама Уткина на заседание принесла справку из банка, которая, по ее словам, подтверждала, что счета не существует. Кроме того, ей вменили то, что компенсацию от муниципалитета депутат указала с учетом налогового вычета, а надо было — полную сумму. Разница между ними составляет 700 рублей.

Накануне полномочий лишили «яблочниц» Веру Морозову в «Малой Охте» и Веру Каруличеву в «Нарвском округе». Основанием стали аналогичные письма Беглова о нарушениях в декларациях. При этом Каруличева, как и коллеги по совету МО, которые проголосовали за ее исключение, до сих пор не знает, какие конкретно неточности в декларации были поставлены ей в вину. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.

Муниципальные депутаты в Петербурге начали массово вносить на рассмотрение своих МО вопрос о выходе муниципалитетов из состава совета муниципальных образований Петербурга, который возглавляет Всеволод Беликов. В ближайшие часы этот вопрос рассмотрит МО №72, аналогичное рассмотрение планируется в МО «Петергоф», «Нарвский округ», № 54, № 72, «Ульянка», «Владимирский округ», а также «Гражданка» и «Лиговка-Ямская».