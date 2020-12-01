Депутаты предложили массово выйти из совета муниципальных образований Петербурга из-за лишения оппозиционеров мандатов

Предложение покинуть совет МО Петербурга выдвинули депутаты муниципальных образований «Петергоф», «Нарвский округ», № 54, № 72, «Ульянка». Кроме того, аналогичный вопрос планирует рассмотреть и «Владимирский округ». Народные избранники предложили обсудить это на ближайших заседаниях.

Депутаты ряда муниципальных образований в Петербурге обратились к главам МО с просьбой рассмотреть вопрос о выходе из состава совета муниницальных образований Петербурга. Об этом написал 1 декабря замглавы МО «Ульянка» Павел Кондрашов. Причиной стало лишение уже двух оппозиционных депутатов мандатов из-за неточностей в декларации.

В МО № 72 это предложение главы совета и руководителя регионального отделения Партии Роста Павла Швеца рассмотрят 1 декабря в 19:00. «Фактически в городе начата кампания по пересмотру результатов муниципальных выборов. Идет расправа над политическими оппонентами. 27 ноября я обратился к главе Совета муниципальных образований срочно собрать президиум Совета для рассмотрения вопроса с массовым лишением мандатов оппозиционных депутатов. Никакой реакции не последовало», — написал политик в паблике МО.

Губернатор Петербурга Александр Беглов разослал в муниципалитеты письма с просьбой рассмотреть вопрос лишения мандата ряда депутатов из-за того, что неточности, найденные при проверке их деклараций, «не относятся к несущественным».

30 ноября совет «Малой Охты» в нарушение собственного регламента проголосовал за лишение мандата «Яблочницы» Веры Морозовой. При этом в докладе по итогам проверки ее отчетности отсутствует даже слово «существенный». На прошлой неделе совет «Нарвского округа» проголосовал за «изгнание» «яблочницы» Веры Каруличевой, хотя ни она сама, ни ее коллеги не были в курсе, насколько существенны неточности в декларации, теперь она намерена обратиться в суд для оспаривания этого решения.