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Роспотребнадзор увидел нарушения на концерте Басты. Работу Ледового дворца приостановили

После концерта рэпера Басты Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Петербурге. Об этом стало известно 1 декабря на заседании правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Массовые мероприятия в нынешней эпидемической ситуации недопустимы», — заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, вынесен протокол о приостановке работы Ледового, а материалы переданы в суд.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым пренебрежение здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов и заявил, что нужно принимать меры.

Как ранее писала «Фонтанка», концерт Басты в Ледовом дворце заставил правительство Петербурга задуматься о введении дополнительных ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.

Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил.

С 14 ноября в городе введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.

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Комментарии (9)

260627161
"Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты" - детский сад, штаны на лямках.
Можно подумать в Ледовом нет видеонаблюдения и нельзя потребовать записи. Типа, если граждане не принесут фото\видео, да еще лично потом не докажут когда и где снимали - то и говорить не про что, как с Боярским?
262224921
А метро ? Как бы не провокационно звучал этот вопрос .
bombaleilo
И правильно, нехай и далше пенсионную реформу двигает токсичный певчила
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