После концерта рэпера Басты Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Петербурге. Об этом стало известно 1 декабря на заседании правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Массовые мероприятия в нынешней эпидемической ситуации недопустимы», — заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, вынесен протокол о приостановке работы Ледового, а материалы переданы в суд.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым пренебрежение здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов и заявил, что нужно принимать меры.