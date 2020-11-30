Скандальный концерт Басты стал последним большим мероприятием для Ледового в этом году. В афише дворца до февраля одни отмены и переносы

Гарик Сукачев не сможет раскачать Петербург в рамках юбилейного тура, как Баста в минувшие выходные. В афише Ледового дворца 30 ноября появилась информация об отмене мероприятия.



Еще два больших концерта — «Золотой граммофон» и «Супер Дискотека 90-х», — которые должны были пройти 6 и 11 декабря соответственно, перенесены. Причем ежегодный отчет с вручением призов за хиты — аж на 21 ноября 2021 года. А вот по поводу новой даты дискотеки организаторы обещают известить купивших билеты дополнительно. Также подождать придется и тем, кто хотел в живую увидеть легенду русского рока, чтобы получить обратно деньги за купленные билеты.

