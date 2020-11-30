FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Скандальный концерт Басты стал последним большим мероприятием для Ледового в этом году. В афише дворца до февраля одни отмены и переносы

Гарик Сукачев не сможет раскачать Петербург в рамках юбилейного тура, как Баста в минувшие выходные. В афише Ледового дворца 30 ноября появилась информация об отмене мероприятия.

Еще два больших концерта — «Золотой граммофон» и «Супер Дискотека 90-х», — которые должны были пройти 6 и 11 декабря соответственно, перенесены. Причем ежегодный отчет с вручением призов за хиты — аж на 21 ноября 2021 года. А вот по поводу новой даты дискотеки организаторы обещают известить купивших билеты дополнительно. Также подождать придется и тем, кто хотел в живую увидеть легенду русского рока, чтобы получить обратно деньги за купленные билеты.

В Ледовом переносы и отмены не связывают с шумом, который поднялся после того, как в соцсетях появились видео из дворца с концертов Басты, которые должны были пройти со всеми «коронавирусными» ограничениями. Ролики зафиксировали толпу поющих вместе с рэпером людей без масок и соблюдения дистанции. По данным площадки, решение о переносе приняли сами организаторы из-за того, что правительство ограничило возможности площадки наполнением на 25%. А это для промоутеров оказалось нерентабельным.

Пока любителям Ледового придется довольствоваться хоккеем. Все матчи СКА пройдут по расписанию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Random_spb
Ну зато попсовичок Вакуленко, не вылезающий с 1го канала, торгующий лицом в рекламе и горячий сторонник пенсионной реформы заработал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний