Экономику накрыло второй волной. Все падает, но в Центробанке говорят про свет в конце тоннеля

Осложнение эпидситуации в стране и в мире гасит затеплившийся было лучик экономического подъема после весенне-летнего обрушения. Ведомство Эльвиры Набиуллиной констатирует: почти всё снова падает, — но надеется, что к весне всё еще может исправиться.
Большинство ключевых индикаторов активности в экономике, которые описываются в понедельник, 30 ноября, в свежем помесячном комментарии Центробанка, уменьшаются.
Так, потребление электроэнергии снизилось к середине ноября уже на 2,7% в годовом выражении и продолжает снижаться. Это обусловлено стагнацией производственной активности и усложнением эпидемической обстановки, констатируют в ЦБ. Снижается и объем промышленного производства — по нарастающей этот показатель за год уже достиг -5,9% по сравнению с прошлым годом. Кроме падения добычи нефти, которое внесло наибольший вклад в общую печальную копилку, в стране сократился выпуск электрического оборудования, компьютеров и электроники. В октябре продолжилось годовое снижение инвестиционной активности. Этому способствовало, считают специалисты регулятора, снижение как импорта машиностроительной продукции, так и выпуска инвестиционных товаров в годовом выражении.
Упал и объем выпуска потребительских товаров, и в Центробанке особо подчеркивают падение производства фармпродукции — «Фонтанка» уже писала о том, что привело к такому, казалось бы, парадоксальному на фоне пандемии результату. А сохранение негативной динамики в розничной торговле приводит и к падению автомобильных перевозок. После резкого падения весной грузоперевозчики подняли было головы, однако к концу осени их обороты вновь рухнули — уже больше чем на 10% к уровню прошлого года.
Тем не менее эксперты ЦБ видят в бочке дегтя и пару ложек меда. Например, падение инвестиций в основной капитал уменьшилось до 4,2% — летом это было минус 7,6%. Да, в IV квартале 2020 года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности в годовом выражении. Но зато «поддержку инвестициям в основной капитал в IV квартале 2020 г. и в 2021 г. продолжит оказывать реализация антикризисных мер правительства РФ и смягчение денежно-кредитных условий», — обещают в ЦБ. И именно в первом квартале 2021 года регулятор ожидает возобновления восстановительного роста. Этому будут способствовать, в частности, рост конечного потребления домашних хозяйств в условиях снятия ограничений, реализация отложенного спроса, восстановление доходов, в том числе из‑за принятых мер бюджетной поддержки.