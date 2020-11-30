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Экономику накрыло второй волной. Все падает, но в Центробанке говорят про свет в конце тоннеля

Осложнение эпидситуации в стране и в мире гасит затеплившийся было лучик экономического подъема после весенне-летнего обрушения. Ведомство Эльвиры Набиуллиной констатирует: почти всё снова падает, — но надеется, что к весне всё еще может исправиться.

Большинство ключевых индикаторов активности в экономике, которые описываются в понедельник, 30 ноября, в свежем помесячном комментарии Центробанка, уменьшаются.

Так, потребление электроэнергии снизилось к середине ноября уже на 2,7% в годовом выражении и продолжает снижаться. Это обусловлено стагнацией производственной активности и усложнением эпидемической обстановки, констатируют в ЦБ. Снижается и объем промышленного производства — по нарастающей этот показатель за год уже достиг -5,9% по сравнению с прошлым годом. Кроме падения добычи нефти, которое внесло наибольший вклад в общую печальную копилку, в стране сократился выпуск электрического оборудования, компьютеров и электроники. В октябре продолжилось го­довое снижение инвестиционной активно­сти. Этому способствовало, считают специалисты регулятора, снижение как импорта машиностроительной продукции, так и выпуска инвестиционных товаров в годовом выражении.

Упал и объем выпуска потребительских товаров, и в Центробанке особо подчеркивают падение производства фармпродукции — «Фонтанка» уже писала о том, что привело к такому, казалось бы, парадоксальному на фоне пандемии результату. А сохранение негативной динамики в розничной торговле приводит и к падению автомобильных перевозок. После резкого падения весной грузоперевозчики подняли было головы, однако к концу осени их обороты вновь рухнули — уже больше чем на 10% к уровню прошлого года.

Тем не менее эксперты ЦБ видят в бочке дегтя и пару ложек меда. Например, падение инвестиций в основной капитал уменьшилось до 4,2% — летом это было минус 7,6%. Да, в IV квартале 2020 года ожидается дальней­шее ослабление инвестиционной активности в годовом выражении. Но зато «поддержку инвестициям в основной ка­питал в IV квартале 2020 г. и в 2021 г. продол­жит оказывать реализация антикризисных мер правительства РФ и смягчение денежно-кредитных условий», — обещают в ЦБ. И именно в первом квар­тале 2021 года регулятор ожидает возобновления восстановительного роста. Этому будут способствовать, в частности, рост конечного по­требления домашних хозяйств в условиях снятия ограничений, реализация отложен­ного спроса, восстановление доходов, в том числе из‑за принятых мер бюджетной под­держки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Андрей Занин
в 21 году кроновирус никуда не уйдёт плюс накроет продовольственный кризис безработица а к осени эти клоуны увидят дно а точней если быть днище кризиса а ответ на всё это прост шестёрка фсб никак правителем быть не может на данный момент мы похожи на северную корею нищие но с ракетами этот клоун ядерную зиму пообещал нам плюс отходы повесил на каждого без заключения договоров а завтра скажет прыгайте все в окно
Anatolevich
Путин в высших эшелонах власти 24 года.
Матвиенко — 22 года.
Лавров — 26 лет.
Шойгу — 30 лет.
Медведев — 20 лет.
Кудрин — 24 года.
Патрушев — 21 год.

Они обязательно приведут Россию к процветанию. Просто пока у них было слишком мало времени. Надо еще потерпеть.
тат2007amg
На(как там её) не надеяться должна, а работать..
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