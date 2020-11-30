Экономику накрыло второй волной. Все падает, но в Центробанке говорят про свет в конце тоннеля

Осложнение эпидситуации в стране и в мире гасит затеплившийся было лучик экономического подъема после весенне-летнего обрушения. Ведомство Эльвиры Набиуллиной констатирует: почти всё снова падает, — но надеется, что к весне всё еще может исправиться.



Большинство ключевых индикаторов активности в экономике, которые описываются в понедельник, 30 ноября, в свежем помесячном комментарии Центробанка, уменьшаются.

Так, потребление электроэнергии снизилось к середине ноября уже на 2,7% в годовом выражении и продолжает снижаться. Это обусловлено стагнацией производственной активности и усложнением эпидемической обстановки, констатируют в ЦБ. Снижается и объем промышленного производства — по нарастающей этот показатель за год уже достиг -5,9% по сравнению с прошлым годом. Кроме падения добычи нефти, которое внесло наибольший вклад в общую печальную копилку, в стране сократился выпуск электрического оборудования, компьютеров и электроники. В октябре продолжилось го­довое снижение инвестиционной активно­сти. Этому способствовало, считают специалисты регулятора, снижение как импорта машиностроительной продукции, так и выпуска инвестиционных товаров в годовом выражении.