Препоны на пути лекарств стимулируют производство внутри страны, но даже невооруженным взглядом видно — российские заводы не готовы в нынешних аномальных условиях обеспечить резко выросший спрос. Несмотря на коронавирус, объем импорта готовых лекарств в Россию рухнул в 2020 году сразу на 23,4%. ФТС отчиталось о ввозе этих товаров на 1,1 млрд долларов меньше, чем год назад. Более того, даже те, что уже ввезены в страну остаются на складах и не выпускаются в розницу из-за крайне неспешной работы новой системы маркирования лекарств.



Если быть точнее, речь о системе Мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Она начала работать с июля, но по оценкам Ассоциации международных производителей, до сих пор у целого ряда компаний на разных этапах остаются заблокированными миллионы упаковок с лекарствами. Это уже вылилось в катастрофический дефицит в аптеках по всей стране. Помесячный анализ таможенной статистики показывает: как раз на июль-август пришлись самые большие провалы в импорте лекарств, до 50% к уровню прошлого года (см. график).

Судя по таможенной статистике, наибольшие потери несут производители из Германии. Они все еще остаются лидерами рынка, но с начала года недосчитались 600 млн долларов — это треть от прошлогоднего объема. К примеру, ряд популярных препаратов компании Bayer, в том числе, остро необходимые при коронавирусных осложнениях кроверазжижающие, практически полностью исчезли из аптек. В относительных показателях хуже всего дела у Бельгии, Англии, Франции (см. график). Но есть и истории успеха: пока европейцы считают потери, поставщики из США на коне: у них рост сразу на 37%. Ирландия, где традиционно размещают производство многие мировые фармконцерны, также в плюсе. (см. график)

Если разбираться с этим феноменом подробнее, можно заметить, что основной прирост импорта в Россию из США и Ирландии пришелся не на лекарства, а на вакцины. Несомненным хитом этого года стали прививки от пневмококковой инфекции, которые массово делают россияне, чтобы обезопасить себя от осложнений коронавируса. Кроме прямого ввоза вакцин, зарубежные концерны, к примеру тот же Pfizer, размещают в России контрактное производство своих препаратов. И именно это — одно из главных объяснений очень заметного роста импорта фармацевтических субстанций — компонентов и молекул для производства лекарств. (см. график)



Пока не помогает

Громко объявленная после признания сбоев в работе системы маркировки отсрочка новых правил также пока не дает желаемого эффекта. «Наибольшие проблемы у импортера возникают на этапе после прохождения таможенной процедуры, когда таможенная служба формирует и направляет сведения в систему МДЛП о выпуске лекарственного препарата, — объясняют «Фонтанке» представители компаний-импортеров устами представителей Ассоциации международных производителей. — Фактически после этого данные из системы МДЛП должны попадать в систему Росздравнадзора РФ, но большой объем таких данных по неизвестным нам причинам не проходит, что приводит к ситуации, когда импортер не может выпустить лекарственный препарат в свободное обращение и продолжить движение товара, что означает фактический простой всей остальной цепочки до выпуска в обращение».



Однако от своего имени в крупных западных фармкомпаниях не спешат громко говорить о своих проблемах, предпочитая ограничиваться дежурными заявлениями. «Мы работаем на российском рынке с 1992 года, и наша деятельность всегда была направлена на удовлетворение потребностей системы здравоохранения и помощь пациентам, — говорят представители американского Pfizer. — Поставки препаратов компании Pfizer в Россию происходят не только из США, но и из стран Европы, и в планировании их объемов мы ориентируемся на потребности рынка». Эта компания разместила на петербургском «Полисане» контрактный выпуск ряда препаратов, в том числе, антинтимикробных от внебольничных инфекций.

«Ввоз осуществляется, исходя из ежегодного планирования, которое учитывает обстоятельства российского фармацевтического рынка, запросы со стороны врачей и пациентов. На сегодняшний день мы видим, что планирование импорта осуществляется сообразно потребностям рынка», — уверяет Анна Похитонова, представитель венгерского «Гедеон Рихтера». Ее компания уже много лет локализовала производство в Подмосковье и говорит о намерении увеличивать там объемы производства, но по мере роста потребности в этом.



Цифры не врут

Когда речь идет о готовых лекарствах, импортеры оформляют их на таможне по коду ТН ВЭД «30» — «Фармацевтическая продукция». Сюда входят как предназначенные для розничной продажи расфасованные препараты, так и те, что адресованы стационарам. Однако когда ввозятся лишь активные вещества или другие компоненты лекарства, многие бюрократические трудности можно избежать, ведь они идут в одном ряду с биодобавками, пищевыми красителями и химическими реагентами для лабораторий.

И даже если по приезду в Россию вещества надо лишь разлить по флаконам и упаковать в коробки с русскими надписями, эти препараты будут оформляться по таможенному коду «29» — «Органические химические соединения». Не все, что ввозится в Россию по этому коду применяется для производства лекарств, но искать их надо именно там.

А в ряде случаев фармсубстанции проходят и по более неожиданным кодам, к примеру, «39» — «Пластмассы и изделия из них» (это, к примеру, природный полимер Гиалуронат Натрия, который широко используется как компонент глазных капель). Еще один широко распространенный код, по которому оформляются используемые в отечественной фармпромышленности компоненты — «38» — «Прочие химические вещества». О них речь заходит, когда к нам ввозят лабораторные реагенты (код 3822000000), и это третья в денежном выражении позиция в общем объеме импорта фармсубстанций. Нет ничего удивительного в том, что в этом году рост импорта этой товарной позиции составил 23% — отечественные производства остро нуждались в компонентах реактивов для тестов, которые граждане стали делать в куда большем объеме, чем год назад.



При этом реактивы конкретно для проведения самых популярных сейчас тестов на коронавирус могут оформляться и по другим товарным кодам, к примеру, 2934999000 — «Куклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие». Это самый «богатый» по объему импорта (в долларах) товарный код. И он же — самый большой по приросту в деньгах в этом году. Кроме компонентов для ПЦР-тестов, по нему же оформляются многочисленные фармсубстанции для производства широкого спектра антивирусных лекарств.

Хорошо заметен рост и в других таможенных категориях химических товаров, по которым оформлялись компоненты для лекарств, применяемых при терапии коронавируса. Так что можно утверждать, что именно пандемия дала толчок к загрузке отечественных фармпредприятий, выпускающих актуальные в нынешнее время препараты.

Есть и не связанные с пандемией примеры. Порой перебои в поставках иностранного лекарства идут на руку отечественным производителям, которые успевают за время этой заминки сертифицировать или резко нарастить выпустить своего аналога этого препарата.

