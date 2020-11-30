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300 дней на уборку. Суд обязал Росимущество убрать незаконную свалку с участков Аграрного университета

Куйбышевский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора города к МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У ведомства 290 дней, чтобы разобраться с незаконной свалкой в Пушкине.

Как сообщает 30 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, прокурор обратился с исками в защиту интересов неопределенного круга лиц. Дело в том, что проверка по факту захламления участков СПбГАУ в Пушкине показала наличие свалки бытовых и строительных отходов. Земля в государственной собственности, и истец просил обязать ответчика организовать уборку территории.

В свою очередь представитель МТУ Росимущества в СПб и ЛО возражал, ссылаясь на то, что земельные участки использует Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, а значит, требования должны быть обращены к нему. Университет замыкал композицию: также возражал, потому что спорные земельные участки не находятся в его постоянном пользовании.

В результате суд обязал МТУ Росимущества организовать уборку территории в течение 290 дней со дня вступления решений суда в законную силу.

Напомним, в июле по инициативе природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело из-за огромной свалки на территории Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в Пушкине.

В надзорном ведомстве уточняли, что на сданную вузу в бессрочное пользование землю вопреки целевому назначению свозили «отходы производства и потребления», после чего утрамбовывали их бульдозером. Ущерб был оценен в 260 млн рублей.

Как писал 47news, участок расположен между Петербургским шоссе и платной трассой М-11 «Нева». Изначально земля предназначалась для выращивания декоративных растений. Но в мае прошлого года приказом бывшего ректора Евгения Жгулёва назначение было изменено на «переработку грунта». На площадку было свезено 1,2 млн тонн грунта с опасными отходами.

Процессом перевода участка в другой класс заинтересовалось следствие. Уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 327 УК — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов». Обыски прошли у уволившегося весной проректора по экономике Алексея Люлина, экс-начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева и бывшего начальника управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Евгения Кузнецова. Позже ФСБ провела выемку документов в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу.

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Комментарии (1)

doorbal_
Так там же должна пролегать Южная широтная магистраль (ЮШМ). Вот под неё и отсыпали территорию.
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