300 дней на уборку. Суд обязал Росимущество убрать незаконную свалку с участков Аграрного университета

Как сообщает 30 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, прокурор обратился с исками в защиту интересов неопределенного круга лиц. Дело в том, что проверка по факту захламления участков СПбГАУ в Пушкине показала наличие свалки бытовых и строительных отходов. Земля в государственной собственности, и истец просил обязать ответчика организовать уборку территории.

Куйбышевский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора города к МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У ведомства 290 дней, чтобы разобраться с незаконной свалкой в Пушкине.

В свою очередь представитель МТУ Росимущества в СПб и ЛО возражал, ссылаясь на то, что земельные участки использует Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, а значит, требования должны быть обращены к нему. Университет замыкал композицию: также возражал, потому что спорные земельные участки не находятся в его постоянном пользовании.



В результате суд обязал МТУ Росимущества организовать уборку территории в течение 290 дней со дня вступления решений суда в законную силу.



Напомним, в июле по инициативе природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело из-за огромной свалки на территории Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в Пушкине.



В надзорном ведомстве уточняли, что на сданную вузу в бессрочное пользование землю вопреки целевому назначению свозили «отходы производства и потребления», после чего утрамбовывали их бульдозером. Ущерб был оценен в 260 млн рублей.

