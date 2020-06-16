Оперативники пришли в Росприроднадзор в рамках расследования по уголовному делу по части пятой статьи 327 УК — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов». Следствие выясняет, каким образом Аграрный университет в Пушкине получил разрешение на складирование грунтов, хотя устав такой деятельности не предполагает.

В здании Роспотребнадзора по Северо-Западу в Петербурге 16 июня сотрудники ФСБ изъяли документы, связанные с получением Аграрным университетом в Пушкине лицензии на приём отходов IV–V класса опасности, сообщает 47News.

По информации сотрудников университета, грунты стали завозиться на площадку под Пушкином летом 2019-го, а представителей Росприроднадзора заметили там в сентябре, — именно тогда и была получена лицензия.



Руководитель Росприроднадзора по СЗФО Михаил Козьминых был не готов комментировать визит силовиков. На вопрос издания о том, возможны ли варианты покупки лицензии, ответил следующее: «Всё было по регламенту. Если есть недостатки в работе отдельных сотрудников, обязательно обратим на них внимание».

В ноябре 2019 года, возглавив ведомство, Козьминых называл приоритетом нацпроекты по эффективному обращению с отходами и федеральному проекту «Чистая страна», а также контроль за деятельностью полигонов.