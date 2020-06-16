ФСБ пришла в Росприроднадзор по делу о подделке лицензии на опасную свалку на землях Аграрного университета
В здании Роспотребнадзора по Северо-Западу в Петербурге 16 июня сотрудники ФСБ изъяли документы, связанные с получением Аграрным университетом в Пушкине лицензии на приём отходов IV–V класса опасности, сообщает 47News.
Оперативники пришли в Росприроднадзор в рамках расследования по уголовному делу по части пятой статьи 327 УК — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов». Следствие выясняет, каким образом Аграрный университет в Пушкине получил разрешение на складирование грунтов, хотя устав такой деятельности не предполагает.
По информации сотрудников университета, грунты стали завозиться на площадку под Пушкином летом 2019-го, а представителей Росприроднадзора заметили там в сентябре, — именно тогда и была получена лицензия.
Руководитель Росприроднадзора по СЗФО Михаил Козьминых был не готов комментировать визит силовиков. На вопрос издания о том, возможны ли варианты покупки лицензии, ответил следующее: «Всё было по регламенту. Если есть недостатки в работе отдельных сотрудников, обязательно обратим на них внимание».
В ноябре 2019 года, возглавив ведомство, Козьминых называл приоритетом нацпроекты по эффективному обращению с отходами и федеральному проекту «Чистая страна», а также контроль за деятельностью полигонов.
11 июня оперативники ФСБ провели обыски по делу о подделке документов для получения лицензии Росприроднадзора на складирование отходов на 14 гектарах Аграрного университета под Пушкином — между Петербургским шоссе и трассой М-11. Земля предназначалась для выращивания декоративных растений. Но в мае прошлого года приказом бывшего ректора Евгения Жгулёва назначение было изменено на «переработку грунта». Зашли сотрудники к уволившемуся весной проректору по экономике Алексею Люлину, экс-начальнику коммерческого управления университета Александру Урванцеву и бывшему начальнику управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Евгению Кузнецову.
По данным 47News, университет подписал соглашение о приёме грунтов, не получая за это денег, но принимая на себя всю ответственность. Оператором на площадке при этом была вторая сторона — компания «ПК Магистраль». Предприниматель Максим Кузнецов якобы намекал на обширные связи, в том числе в региональном Управлении ФСБ. Ежедневно около 350 грузовиков свозили на площадку грунты с опасными отходами. Содержание вредных веществ там превышено в десятки раз. Природоохранная прокуратура насчитала предварительный ущерб в 1 млрд рублей. Подробнее о схеме размещения 1,2 млн кубометров грунта с опасными отходами читайте здесь.