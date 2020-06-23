Прокуратура признала незаконной свалку опасных отходов на земле Аграрного университета. Ущерб оценён в 260 млн рублей

Природоохранная прокуратура завершила проверку по факту завоза опасных отходов и их хранения на территории Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в Пушкине и признала свалку незаконной. Об этом ведомство сообщило 23 июня.

«Установлено, что вопреки целевому назначению земельный участок незаконно использовался для размещения отходов производства и потребления. В результате почве был причинен экологический вред на сумму 260 млн рублей», — констатировали в прокуратуре.

В настоящее время завоз опасных грунтов, начавшийся предположительно летом 2019-го, прекращён.