Прокуратура признала незаконной свалку опасных отходов на земле Аграрного университета. Ущерб оценён в 260 млн рублей
Природоохранная прокуратура завершила проверку по факту завоза опасных отходов и их хранения на территории Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в Пушкине и признала свалку незаконной. Об этом ведомство сообщило 23 июня.
«Установлено, что вопреки целевому назначению земельный участок незаконно использовался для размещения отходов производства и потребления. В результате почве был причинен экологический вред на сумму 260 млн рублей», — констатировали в прокуратуре.
В настоящее время завоз опасных грунтов, начавшийся предположительно летом 2019-го, прекращён.
Как ранее писала «Фонтанка», участок был предоставлен в бессрочное пользование вузу, и каким-то образом Аграрный университет получил лицензию на приём отходов IV–V класса опасности, хотя этот вид деятельности в его устав не входит. Чтобы выяснить, как было получено разрешение, оперативники ФСБ пришли в Росприроднадзор в рамках расследования по уголовному делу по части пятой статьи 327 УК («Подделка, изготовление и оборот поддельных документов») 16 июня.
Материалы проверки природоохранной прокуратуры переданы в СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного преследования виновных лиц по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).
11 июня оперативники ФСБ провели обыски по делу о подделке документов для получения лицензии Росприроднадзора на складирование отходов на 14 гектарах Аграрного университета под Пушкином — между Петербургским шоссе и трассой М-11. Земля предназначалась для выращивания декоративных растений. Но в мае прошлого года приказом бывшего ректора Евгения Жгулёва назначение было изменено на «переработку грунта». Зашли сотрудники к уволившемуся весной проректору по экономике Алексею Люлину, экс-начальнику коммерческого управления университета Александру Урванцеву и бывшему начальнику управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Евгению Кузнецову.
По данным 47News, университет подписал соглашение о приёме грунтов, не получая за это денег, но принимая на себя всю ответственность. Оператором на площадке при этом была вторая сторона — компания «ПК "Магистраль"». Предприниматель Максим Кузнецов якобы намекал на обширные связи, в том числе в региональном Управлении ФСБ. Ежедневно около 350 грузовиков свозили на площадку грунты с опасными отходами. Содержание вредных веществ там превышено в десятки раз. Природоохранная прокуратура насчитала предварительный ущерб в 1 млрд рублей. Подробнее о схеме размещения 1,2 млн кубометров грунта с опасными отходами читайте здесь.