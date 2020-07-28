Полигон опасных отходов на территории Аграрного университета перерос в уголовное дело
По инициативе Природоохранной прокуратуры после проверки возбуждено уголовное дело из-за огромной свалки на территории Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в Пушкине опасных отходов.
Как уточнили 28 июля в надзорном ведомстве, на сданную вузу в бессрочное пользование землю вопреки целевому назначению свозили «отходы производства и потребления», после чего утрамбовывали их бульдозером.
Ущерб экологии оценили в 260 млн рублей, однако, по данным 47news.ru, эта сумма в процессе расследования может возрасти. Дело в том, что, по предварительной оценке, на территории Аграрного университета спрессовали 1,2 млн тонн отходов. Но ещё не определён точный уровень, откуда начали отсыпать опасный грунт. Для этого потребуется ещё одна экспертиза. Не исключено, что после её завершения сумма ущерба окажется более значительной.
Указанный участок, как писал 47news, расположен между Петербургским шоссе и платной трассой М-11 «Нева». Изначально земля предназначалась для выращивания декоративных растений. Но в мае прошлого года приказом бывшего ректора Евгения Жгулёва назначение было изменено на «переработку грунта». На площадку было свезено 1,2 млн тонн грунта с опасными отходами. Предварительно ущерб природоохранная прокуратура оценивала в один миллиард рублей.
Процессом перевода участка в другой класс заинтересовалось следствие. Уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 327 УК — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов». Обыски прошли у уволившегося весной проректора по экономике Алексея Люлина, экс-начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева и бывшего начальника управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Евгения Кузнецова. Позже ФСБ провела выемку документов в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу.
О ситуации 47news поговорил с исполняющим обязанности ректора Виталием Морозовым, назначенным в начале года. Его кандидатура согласована Минсельхозом как антикризисная, после аудита, проведённого новым руководителем, им было подано заявление в правоохранительные органы.