Указанный участок, как писал 47news, расположен между Петербургским шоссе и платной трассой М-11 «Нева». Изначально земля предназначалась для выращивания декоративных растений. Но в мае прошлого года приказом бывшего ректора Евгения Жгулёва назначение было изменено на «переработку грунта». На площадку было свезено 1,2 млн тонн грунта с опасными отходами. Предварительно ущерб природоохранная прокуратура оценивала в один миллиард рублей.



Процессом перевода участка в другой класс заинтересовалось следствие. Уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 327 УК — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов». Обыски прошли у уволившегося весной проректора по экономике Алексея Люлина, экс-начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева и бывшего начальника управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Евгения Кузнецова. Позже ФСБ провела выемку документов в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу.



О ситуации 47news поговорил с исполняющим обязанности ректора Виталием Морозовым, назначенным в начале года. Его кандидатура согласована Минсельхозом как антикризисная, после аудита, проведённого новым руководителем, им было подано заявление в правоохранительные органы.

