Евро на бирже подскочил выше 91 рубля

Биржевой курс рубля опустился по отношению к евро и доллару.

На открытии торгов 30 ноября евро вырос почти на 45 копеек и преодолел психологически важную отметку в 91 рубль. В 10:08 за него давали 91,18 рубля.

Доллар, в свою очередь, прибавил в начале новой недели 40 копеек, до 76,25 рубля.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 47,14 доллара за баррель.