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Евро на бирже подскочил выше 91 рубля

Биржевой курс рубля опустился по отношению к евро и доллару.

На открытии торгов 30 ноября евро вырос почти на 45 копеек и преодолел психологически важную отметку в 91 рубль. В 10:08 за него давали 91,18 рубля.

Доллар, в свою очередь, прибавил в начале новой недели 40 копеек, до 76,25 рубля.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 47,14 доллара за баррель.

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Комментарии (12)

svs-57
Народная примета:
Чтобы в мире не случилось, это влечет повышение курса доллара и евро в России.
муматор
нефть подорожала, вслед за ней доллар и евро. Что в очередной раз нам усы проблеет?
OldObyvatel
С нового года Росстат планирует начать введение нового метода расчета инфляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.
Так, собирать данные начнут с помощью контрольно-кассовой техники. Сейчас это делают вручную сотрудники Росстата.
Должность у Остапенки зачетная: зам по цифровой трансформации.
Нет ли там замов по цифровым эволюциям, революциям и поллюциям?
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