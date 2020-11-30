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Всеволожскую квартиру, где прогремел взрыв, арендовала молодая москвичка. Полицейским она рассказала о горючих жидкостях на лоджии

Жительница квартиры в доме № 22 на проспекте Добровольского во Всеволожске, где накануне вечером произошел взрыв, рассказала полицейским о некоторых деталях, которые могут помочь в установлении обстоятельств ЧП.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, указанную квартиру арендовала 20-летняя москвичка. Сотрудникам полиции она рассказала, что на лоджии хранились горючие жидкости — краски и растворители, используемые при проведении бытового ремонта. О причинах произошедшего девушка ничего не знает.

По уточненной информации, в результате случившегося пострадал пятилетний мальчик, проживавший с родителями по соседству. Его госпитализировали с резаной раной головы. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

ЧП в доме 22 по улице Добровольского во Всеволожске случилось около 21:40 29 ноября. В арендуемой квартире на 12 этаже раздался взрыв. В помещениях выбило стекла, задело стены, потолки, дверные косяки. Жильцов пришлось эвакуировать из дома, а затем определить на ночлег. Момент взрыва попал на видео.

Фото: Всеволожский медиацентр В1
Фото: Всеволожский медиацентр В1
Фото: Всеволожский медиацентр В1

Предварительная причина произошедшего — монтажные работы. Якобы взорвался баллон с газом, который использовали при натяжении потолка. Точную причину установят следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

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Комментарии (4)

Обнуление на удаленке
Ох уж эти москвички! Так и норовят произвести хлопок иншалла
kiros
Хорошо, что после хлопка, дом не показал отрицательный рост, и на его месте не образовалось плато!
Агроном аэродрома
Ну уж нет уж! Сказано - баллон газовый произвел хлопок - значит балон!
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