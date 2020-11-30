Всеволожскую квартиру, где прогремел взрыв, арендовала молодая москвичка. Полицейским она рассказала о горючих жидкостях на лоджии

Жительница квартиры в доме № 22 на проспекте Добровольского во Всеволожске, где накануне вечером произошел взрыв, рассказала полицейским о некоторых деталях, которые могут помочь в установлении обстоятельств ЧП.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, указанную квартиру арендовала 20-летняя москвичка. Сотрудникам полиции она рассказала, что на лоджии хранились горючие жидкости — краски и растворители, используемые при проведении бытового ремонта. О причинах произошедшего девушка ничего не знает.