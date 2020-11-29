Камере видеонаблюдения соседнего дома удалось заснять момент взрыва в многоэтажке под Петербургом.
«Только что по адресу Добровольского, д. 22 произошёл мощный взрыв на последнем этаже дома», — сообщается 29 ноября в группе УК Южная Долина во Всеволожске, где выложили «момент взрыва».
На видео, которое снято камерой на соседнем доме на Добровольского 9, видно, что в 21:35 на 12 этаже дома 22 произошла яркая вспышка, после чего по двору разбросало различные предметы. Сразу на нескольких припаркованных автомобилях сработала сигнализация. Это привлекло внимание прохожих.
читатель «Фонтанки» Михаил
Сейчас во дворе несколько машин скорой помощи, МЧС и полиции. Вьезд во двор перекрыт, жильцы эвакуированы.
По предварительным данным, пострадали три квартиры. О пострадавших пока не сообщается. «Никого не увозят, помощь никому не оказывают», — добавили очевидцы.
Момент взрыва:
Очевидцы также выкладывают снимки поврежденных автомобилей. Также есть свидетельства того, что после хлопка различные предметы разбросало по всей округе. Дом не газифицирован, плиты в нем электрические. По данным 47News, эпицентр был в арендованной квартире. Живущая в ней девушка оказалась на улице среди жителей и сразу о причинах ЧП сказать не смогла.