Камере видеонаблюдения соседнего дома удалось заснять момент взрыва в многоэтажке под Петербургом.

«Только что по адресу Добровольского, д. 22 произошёл мощный взрыв на последнем этаже дома», — сообщается 29 ноября в группе УК Южная Долина во Всеволожске, где выложили «момент взрыва».

На видео, которое снято камерой на соседнем доме на Добровольского 9, видно, что в 21:35 на 12 этаже дома 22 произошла яркая вспышка, после чего по двору разбросало различные предметы. Сразу на нескольких припаркованных автомобилях сработала сигнализация. Это привлекло внимание прохожих.