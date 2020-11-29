Основная версия взрыва во Всеволожске — газовый баллон, который использовали монтажники

Порядка 40 человек надо определить на ночлег после взрыва во Всеволожске вечером 29 ноября. Несколько детей увезли в больницу, чтобы удостовериться что они целы.



Как сообщает Всеволожский медиацентр, сейчас причиной взрыва называются монтажные работы. Якобы взорвался баллон с газом, который использовали при натяжении потолка.



«На месте находится собственник квартиры, в которой произошёл взрыв. Девушку, которая снимала квартиру, сейчас допрашивают», — отмечают в медиацентре.



40 человек ночевать сегодня будут не дома, а несколько детей из соседних с эпицентром взрыва квартир решено госпитализировать. Медики хотят убедиться, что они действительно не пострадали. Все остальные, по предварительным данным, целы. Это подтверждает Следственный комитет региона, который начал доследственную проверку.

