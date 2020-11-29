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Основная версия взрыва во Всеволожске — газовый баллон, который использовали монтажники

Порядка 40 человек надо определить на ночлег после взрыва во Всеволожске вечером 29 ноября. Несколько детей увезли в больницу, чтобы удостовериться что они целы.

Как сообщает Всеволожский медиацентр, сейчас причиной взрыва называются монтажные работы. Якобы взорвался баллон с газом, который использовали при натяжении потолка.

«На месте находится собственник квартиры, в которой произошёл взрыв. Девушку, которая снимала квартиру, сейчас допрашивают», — отмечают в медиацентре.

40 человек ночевать сегодня будут не дома, а несколько детей из соседних с эпицентром взрыва квартир решено госпитализировать. Медики хотят убедиться, что они действительно не пострадали. Все остальные, по предварительным данным, целы. Это подтверждает Следственный комитет региона, который начал доследственную проверку.

По данным МЧС России, в квартире на 12 этаже был пожар площадью 10 квадратных метров. Эвакуировано с нижележащих этажей 40 человек.

В долгосрочной перспективе вопрос с жильем решать придется двум семьям и девушке-арендатору. После взрыва в помещениях выбиты стекла, сломаны дверные косяки, задело стены и потолки. Последствия попали на фото, а момент хлопка на видео.

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Комментарии (3)

Elkspb
монтажники чего могут использовать газовый баллон? и куда его им засунуть после такого монтажа?
Виктор Наворски
потом напишут что у госпитализированных обнаружили ковид19
zenotr
Как обычно хлопок. расходится
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