Взрыв на 12 этаже жилого дома под Петербургом оставил без жилья две семьи. Угрозы дому нет, остальных жильцов переселять в маневренный фонд не будут.

Об этом пишет 47News со ссылкой на районную администрацию вечером 29 ноября. Вопрос о размещении двух семей решается. Всеволожский медиацентр В1 опубликовал фото изнутри разрушенных помещений. На кадрах выбитые окна и разломанные дверные косяки.