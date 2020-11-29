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Что увидели спасатели, когда зашли в квартиру во Всеволожске, где произошел взрыв - фото. Без жилья остались две семьи

Взрыв на 12 этаже жилого дома под Петербургом оставил без жилья две семьи. Угрозы дому нет, остальных жильцов переселять в маневренный фонд не будут.

Об этом пишет 47News со ссылкой на районную администрацию вечером 29 ноября. Вопрос о размещении двух семей решается. Всеволожский медиацентр В1 опубликовал фото изнутри разрушенных помещений. На кадрах выбитые окна и разломанные дверные косяки.

Фото: Всеволожский медиацентр
Фото: Всеволожский медиацентр
Фото: Всеволожский медиацентр
Фото: Всеволожский медиацентр

Спасателям вызов в дом 22 по улице Добровольского поступил в 21:40 29 ноября. Взрыв раздался в арендуемой квартире на 12 этаже. Момент хлопка попал на видео. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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