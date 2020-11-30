Во Всеволожске к 2 часам ночи 30 ноября закончился осмотр пострадавших конструкций спасателями и специалистами госстройнадзора Ленобласти. Они решили, что жильцы всех квартир в подъезде до 9 этажа включительно могу вернуться домой, это безопасно, сообщает областная администрация в своём телеграм-канале.

На 10 этаже были признаны небезопасными три квартиры, расположенные под местом взрыва. Все нуждающиеся были заселены в гостиничные номера во Всеволожске. Обследование всех конструкций продлится как минимум один день, затем начнутся работы по их восстановлению. Администрация Ленобласти выделит средства на восстановление повреждённых квартир, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.