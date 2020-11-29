Двор за домом № 8 на Нарвском проспекте лишился своей уникальности. Раньше на крыше бомбоубежища были игровые конструкции — летательные аппараты, расходящиеся во все стороны трубы и огромные шестеренки. Сегодня от советского прошлого детям остались дымоход и ступени в стенке.



Фото 1: Павел Каравашкин/»Фонтанка.ру» Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»



Когда прошлой весной «Фонтанка» включала игровую площадку во дворе на Нарвском в подборку дворовых достопримечательностей, сообщества жителей «Екатерингофского округа» наполнились воспоминаниями. «Неужели она еще существует?», «Наша любимая детская площадка летом и горка зимой! Столько лет, а все еще стоит!» — звучало в комментариях. Конструкции, оказывается, кому-то напоминали инопланетян, другим — водолазов, третьим — водопроводные часы, четвертым — роботов. В спорах о годе постройки говорили о начале 90-х, но один из пользователей со знанием дела написал: весна 1989-го.



Дворы Адмиралтейского района украшали около 30 лет назад. Районная администрация тогда озаботилась не только функциями, но и эстетикой благоустройства. Малые архитектурные формы доверили устанавливать кооперативу «Артсинтез»: в творческое ядро входили художница Наталья Борисова, архитектор Александр Васильев и художник Владимир Козин.

«Время было очень интересное. Народ воспринимал установку площадки доброжелательно, даже с энтузиазмом, — вспоминает Козин. — Взрослые поначалу относились с некоторой осторожностью, а потом, когда все эти металлоконструкции надо было красить, нашлись даже добровольцы, которые присоединились к нам. Достали большой запас каких-то ядреных автомобильных эмалей, и все засверкало, была такая красота... Потом, помню, даже был какой-то городской конкурс и район благодаря нашим площадкам стал лучшим по благоустройству».

Художнику обидно, что на его работы уже не в первый раз покушаются чиновники. В 2015-м коммунальщики по просьбе МО «Измайловское» лишили скульптуру дворника на 4-й Красноармейской головы и метлы. Тогда жители отстояли старую конструкцию из металлолома, обратившись к муниципалам.



С Нарвским, 12, закончилось по-другому. Двор 30 лет украшали скульптуры рыбы и фонтан с водолазом, но за десятилетия они дошли до состояния, которое у некоторых вызывало ужас. Администрация «Екатерингофского округа» включила двор в адресную программу ремонта детских площадок, причем приготовила для него отдельный контракт: если остальные (21 адрес) отдавались подрядчику за 13 млн рублей единым лотом, то на один только этот выделяли 1,3 млн. Двору прописали комплексное обновление: заказали детский игровой комплекс с башенкой, горкой, стенкой для лазанья и качающимся мостиком, качели, скамейки, деревянный мотоцикл на пружине, посадку газона и сирени. Но в смету внесли и графу «демонтаж» — подрядчику предстояло вместе со старыми скамейками, вазами и урнами снести скульптуры.

Недовольные соседи на место вызвали телевидение. Требования вернуть все, как было, звучали в прямом эфире, пока распиленный водолаз ехал в грузовике в неизвестном направлении. Уже тогда местные разделились на два фронта: кто-то требовал новую площадку, другие писали: их дети должны любоваться произведениями искусства, а не стандартными наборами из пластика. Муниципалитет снова собрал жильцов, но решение не изменилось.



«Если бы жители сказали, что хотят переделать проект и видеть его с теми скульптурами, мы бы пошли навстречу», — вспоминает начальник управления по благоустройству «Екатерингофского округа» Андрей Андреев. Из 47 опрошенных человек за снос высказались 45. Так что остатки скульптур, по его словам, ликвидированы. Укутанная в пленку рыбка до сих пор лежит возле дома.

Зачистка бомбоубежища у местных вызвала резонные вопросы. Рядом уже стоит современная горка, к тому же год назад глава «Екатерингофского округа» Олег Смакотин успокоил любителей памятников прошлого: хоть разобраться с «бомбой» и рад бы, но на балансе у муниципалитета она не числится.

Узнать наверняка, кто снес площадку, не удалось. В «Екатерингофском округе» «Фонтанке» повторили те же слова. «Мы не задавались этим вопросом, у нас информации о том, кто и что демонтировал, нет», — сообщил Андреев. Однако заверили: если жители начнут беспокоиться, готовы направить запросы в профильные ведомства.

В администрации Адмиралтейского района также не смогли сказать, кто снес площадку. Там рассказали лишь то, что сделано это в связи с ненадлежащим состоянием. «Оборудование, находящееся на перекрытии убежища, было бесхозным, с большим физическим износом, что представляло угрозу для жителей и детей. Убежище долгое время не эксплуатируется», — уточнили в администрации. И добавили: размещать на месте снесенных объектов новые никто не будет. В двух дворах по соседству находятся площадки, благоустроенные в 2019 году, подчеркнули в администрации.

