У органов опеки нет претензий к матери мальчиков, побывавших в заложниках. Но в больницу к ним она ещё не попала

Шестеро мальчиков из Колпинского района Петербурга, которых на протяжении нескольких часов удерживал отец, всё ещё остаются в больницах. На третий день к ним разрешили пустить мать.



Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, 27 ноября Ольга смогла получить разрешение от органов опеки, необходимое для того, чтобы её пропустили к детям.



Проведать их в больнице женщина пыталась накануне, но первую попытку сорвала бюрократия: вмешательство полиции, по акту которой мальчиков привезла скорая, сделало необходимым проверку матери. Претензий у органов опеки нет.

