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У органов опеки нет претензий к матери мальчиков, побывавших в заложниках. Но в больницу к ним она ещё не попала

Шестеро мальчиков из Колпинского района Петербурга, которых на протяжении нескольких часов удерживал отец, всё ещё остаются в больницах. На третий день к ним разрешили пустить мать.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, 27 ноября Ольга смогла получить разрешение от органов опеки, необходимое для того, чтобы её пропустили к детям.

Проведать их в больнице женщина пыталась накануне, но первую попытку сорвала бюрократия: вмешательство полиции, по акту которой мальчиков привезла скорая, сделало необходимым проверку матери. Претензий у органов опеки нет.

В аппарате Митяниной уточняют, что Ольга собирается к сыновьям в ближайшее время, пока она занимается поиском работы.

Ей предстоит обойти две больницы, по которым распределили детей. Больше всех от отца досталось девятилетнему, но в реанимации оказался его трёхлетний брат.

Мальчики в возрасте от 3 до 15 лет натерпелись в квартире в Колпино. Они пять часов были заложниками Дениса Бельтюкова. Мужчина является биологическим отцом двоих, остальные — дети супруги от первого брака. Утром он выгнал жену из дома, а потом, желая вернуть, взялся за нож и объявил о захвате.

В суде своё поведение он объяснил тем, что по незнанию запил спиртным антидепрессанты, и заверил, что очень любит семью. Его арестовали. Подробно о ЧП в Колпино читайте в статье «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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