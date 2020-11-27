Биолог назвала важный недостаток почти всех вакцин от ковида

Наиболее эффективные вакцины от коронавируса подразумевают два этапа введения препарата, и в этом большой минус, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Как передаёт 27 ноября РИА Новости, по словам профессора, сейчас клинические испытания проходят препараты двухстадийного вакцинирования, то есть человек должен сделать укол дважды. «В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — сказала Баранова. В этом случае эффективность кампании по массовой вакцинации сводится «почти на нет».
Пока известно только об одной одностадийной вакцине, её разрабатывают в Китае. Правда, сведений о её эффективности пока очень мало, отметила Баранова.
Первая в мире вакцина от COVID-19 создана в России: 11 августа президент Путин объявил о регистрации препарата «Спутник V» Центра имени Гамалеи, и отметил, что и его дочь сделала прививку. 14 октября он сообщил о регистрации вакцины от центра «Вектор». Третью вакцину, производства научного центра имени Чумакова РАН, планируется зарегистрировать в декабре, а прививки начать в 2021 году.