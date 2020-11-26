Чечину избирали по предложению Центризбиркома тайным голосованием. В нем приняли участие все 14 членов комиссии. Нового главу избрали 13 голосами «за» и одним «против».

Наталья Чечина была избрана председателем избирательной комиссии Петербурга. За ее кандидатуру члены Горизбиркома проголосовали на заседании 26 ноября. Трансляция мероприятия ведется в паблике СПбИК «В Контакте».

На заседании в формате видеоконференцсвязи присутствовал замглавы Центризбиркома Николай Булаев. Он прокомментировал избрание Чечиной строкой из «Песни о Соколе»: «Безумству храбрых поем мы песню». «Должность, которую вы занимаете с сегодняшнего дня — очень публичная и ответственная», — предупредил Булаев.

Председатель счетной комиссии Олег Зацепа напомнил, что в соответствии с законом требуется не менее 8 голосов.

Напоследок член ЦИК предостерег нового председателя: «Когда ты не все о себе знаешь, иди на какую-то публичную должность. Все напишут. Телеграм старается, пишет много. Разное, кстати, пишут. Сейчас все все читают друг про друга. И сами же, кстати, пишут».

Наталья Чечина считается креатурой Смольного. Она вместе с губернатором Александром Бегловым работала в Курортном районе. С 2019 года она возглавила районную администрацию.

На посту главы Горизбиркома Чечина сменила Виктора Миненко, который покинул комиссию досрочно 11 ноября, получив от градоначальника орден Почета и благодарность за работу.