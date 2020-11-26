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Новым председателем Горизбиркома Петербурга стала Наталья Чечина, работавшая вместе с Бегловым еще 20 лет назад

Наталья Чечина была избрана председателем избирательной комиссии Петербурга. За ее кандидатуру члены Горизбиркома проголосовали на заседании 26 ноября. Трансляция мероприятия ведется в паблике СПбИК «В Контакте».

Чечину избирали по предложению Центризбиркома тайным голосованием. В нем приняли участие все 14 членов комиссии. Нового главу избрали 13 голосами «за» и одним «против».

Фото: скриншот трансляции

Председатель счетной комиссии Олег Зацепа напомнил, что в соответствии с законом требуется не менее 8 голосов.

На заседании в формате видеоконференцсвязи присутствовал замглавы Центризбиркома Николай Булаев. Он прокомментировал избрание Чечиной строкой из «Песни о Соколе»: «Безумству храбрых поем мы песню». «Должность, которую вы занимаете с сегодняшнего дня — очень публичная и ответственная», — предупредил Булаев.

Напоследок член ЦИК предостерег нового председателя: «Когда ты не все о себе знаешь, иди на какую-то публичную должность. Все напишут. Телеграм старается, пишет много. Разное, кстати, пишут. Сейчас все все читают друг про друга. И сами же, кстати, пишут».

Наталья Чечина считается креатурой Смольного. Она вместе с губернатором Александром Бегловым работала в Курортном районе. С 2019 года она возглавила районную администрацию.

На посту главы Горизбиркома Чечина сменила Виктора Миненко, который покинул комиссию досрочно 11 ноября, получив от градоначальника орден Почета и благодарность за работу.

Фото: скриншот трансляции
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

sha_5e4d8c662c249
Так они все там смелые и сильные духом Соколы гордо за свободу и свет до смерти бьются?
terry18
У Беглова ещё фаворитки без должностей есть, или всех расставил?
Marven
Лучше бы Чечерину. Ту-лу-ла-ту - лула ветром в голову надуло.....
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