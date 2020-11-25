ЦИК порекомендовал избрать главой Горизбиркома Петербурга Наталью Чечину. «Работа ей предстоит непростая»

Центризбирком на заседании 25 ноября рекомендовал Наталью Чечину в качестве кандидата на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Центральной комиссии.



«Нам очень важно, чтоб это решение было не промежуточным, не ошибочным, и действия Натальи Валентиновны помогли преодолеть проблемы в работе комиссии. Полагаю, она понимает всю глубину этих проблем и то, что работа ей предстоит непростая», — прокомментировал решение замглавы ЦИК Николай Булаев.

