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ЦИК порекомендовал избрать главой Горизбиркома Петербурга Наталью Чечину. «Работа ей предстоит непростая»

Центризбирком на заседании 25 ноября рекомендовал Наталью Чечину в качестве кандидата на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Центральной комиссии.

«Нам очень важно, чтоб это решение было не промежуточным, не ошибочным, и действия Натальи Валентиновны помогли преодолеть проблемы в работе комиссии. Полагаю, она понимает всю глубину этих проблем и то, что работа ей предстоит непростая», — прокомментировал решение замглавы ЦИК Николай Булаев.

Теперь членам Горизбиркома тайным голосованием предстоит утвердить Чечину председателем.

Наталья Чечина стала членом комиссии после того, как 11 ноября полномочия главы ГИК сложил с себя Виктор Миненко, которому губернатор Александр Беглов вручил орден Почета, несмотря на недовольство председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Претендент на должность главы — давняя знакомая градоначальника и считается креатурой Смольного. Беглов и Чечина вместе работали в Курортном районе, в котором она трудится с 1990-х годов, с января прошлого года Чечина стала главой администрации района.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Opioman
Работа не простая - 5 миллионов обманывать
Эрик Дрейван
Работа не то что не простая а немыслимая.Выбрать невыбераемое.
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