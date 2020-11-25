ЦИК порекомендовал избрать главой Горизбиркома Петербурга Наталью Чечину. «Работа ей предстоит непростая»

Центризбирком на заседании 25 ноября рекомендовал Наталью Чечину в качестве кандидата на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Центральной комиссии.
«Нам очень важно, чтоб это решение было не промежуточным, не ошибочным, и действия Натальи Валентиновны помогли преодолеть проблемы в работе комиссии. Полагаю, она понимает всю глубину этих проблем и то, что работа ей предстоит непростая», — прокомментировал решение замглавы ЦИК Николай Булаев.
Теперь членам Горизбиркома тайным голосованием предстоит утвердить Чечину председателем.
Наталья Чечина стала членом комиссии после того, как 11 ноября полномочия главы ГИК сложил с себя Виктор Миненко, которому губернатор Александр Беглов вручил орден Почета, несмотря на недовольство председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
Претендент на должность главы — давняя знакомая градоначальника и считается креатурой Смольного. Беглов и Чечина вместе работали в Курортном районе, в котором она трудится с 1990-х годов, с января прошлого года Чечина стала главой администрации района.