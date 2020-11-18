Шерше ля фам в Горизбиркоме. Соратнице Беглова остался один шаг до кресла главы

Наталья Чечина Фото: кадр из видео/телеканал "Санкт-Петербург"

Интриги с выдвижением кандидата в Горизбирком Петербурга вместо ушедшего председателя Виктора Миненко не случилось, хотя в минувшую пятницу участники разыграли целое представление В итоге Центризбирком рекомендовал губернатору Александру Беглову выдвинуть в комиссию его же давнюю соратницу Наталью Чечину. Первый блин у будущей главы вышел комом: чиновница публично заявила, что в возглавляемом ей Курортном районе кандидатов не «прокатывали» с регистрацией на выборах. Но системы ГАС «Выборы» достаточно, чтобы поспорить с этим утверждением.



«Не помню, мне никто не сказал, когда в роли председателя комиссии была женщина... Ну, возможно, у нас будет женщина в составе, председателем избирательной комиссии города. Я всегда говорю про себя лично, что мне приятнее работать с женщиной-заместителем... Потому что они исполнительные, трудолюбивые, системны, и они не интригуют так, как мужчины. Или, наоборот, умеют интриговать так, что получают пользу от этого», - этими словами замглавы ЦИК Николай Булаев в отсутствие Эллы Памфиловой на заседании развеял последние сомнения, кто пойдет в Горизбирком и станет следующим его председателем.

Члены ЦИК формально выбирали между главой Курортного района Натальей Чечиной и экс-деканом юрфака РАНХиГС Сергеем Цыпляевым. Первая долго работала с губернатором Александром Бегловым, и должна быть знакома по работе в районе с нынешним вице-губернатором Александром Бельским, отвечающим за внутреннюю политику региона. Второй же был выдвинут от «Наблюдателей Петербурга», кандидатов которых, несмотря на весь опыт, редко когда допускают и в члены нижестоящих комиссий. Булаев же одним из необходимых условий работы Горизбиркома назвал «неангажированность в интересах той или иной группы влияния».



Напомним, 25 лет Чечина работала в Курортном районе Санкт-Петербурга и доросла с должности начальника отдела сначала до заместителя главы администрации, а 2019 году пересела в кресло руководителя. Нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов возглавил территориальное управление Курортного района в 1999 году. Нынешний «политический» вице-губернатор Бельский, в свою очередь, в прошлом созыве был депутатом МО «Сестрорецк».

«Те проблемы, которые мы видим сегодня в работе городской избирательной комиссии, те недостатки были характерны и для кампании 2014, и для кампании 2016, и для 2019 года... На мой взгляд, это может доказывать одно: что глубина проблемы, которая существует в избирательной системе города Санкт-Петербурга — вряд ли можно сказать, что только один человек в этом виноват, председатель - тот или иной — избирательной комиссии», - подводит Булаев.

Он напомнил, что в Петербурге за шесть лет сменились четыре председателя и назвал две цифры — отказы в регистрации кандидатов на муниципальных выборах: почти каждый четвертый в 2014 году - 23%, и 20% - в 2019.



После вопроса о том, как обстояли дела с отказами в Курортном районе, Чечина совершила ошибку. Уверенным тоном она заявила, что «отказов в регистрации не было». И на изумление автора вопроса подчеркнула: «Вообще не было».

Это утверждение не соответствует действительности, что легко проверить. Отказы были в шести из 11 муниципалитетах: «Зеленогорске». «Сестрорецке», «Репино», «Песочном» и «Белоострове». Первые два — самые крупные по числу избирателей.

Чечина в узнаваемой риторике прошлогодних скандальных выборов добавила, что могли быть какие-то провокации, когда кандидаты приходили за минуту до окончания рабочего времени комиссии, но даже их принимали.

В реальности же скандалы в районе были связаны не только с отказами в регистрации кандидатов, но и с созданием препятствий для регистрации. В числе таких: искусственные очереди на регистрацию, постоянно «теряющиеся» документы или обнаружение в них «ошибок», закрытые двери комиссий.

Не обошелся без похожего эпизода и Зеленогорск. Одна из кандидатов и местный активист Анна Шушпанова рассказывала, как местный избирком объявил выборы еще 9 июня, а вот кандидаты узнали об этом две недели спустя, то есть отведенное на регистрацию в качестве кандидата время сократилось втрое. По ее информации, даже 28 июня, за день до окончания приема документов, ИКМО не выложила у себя на сайте утвержденные формы документов. Про проблемы просто с тем, чтобы найти адрес избиркома, сообщал и штаб Алексей Навального.



Во время голосования намекавший на женщину-председателя Булаев проголосовал за кандидатуру Цыпляева, который в сумме получил четыре голоса. Чечина обошла его на пять голосов. Итоговое голосование за проект постановления замглавы ЦИК уже поддержал.

Нечто похожее на театральную постановку с налетом интриги разворачивалось между Москвой и Петербургом с 11 ноября, когда Беглов вручил председателю Горизбиркома Виктору Миненко орден Почета, а глава ЦИК Элла Памфилова картинно возмущалась этому из отпуска. На следующий день Миненко сложил с себя полномочия, а источники зашептали про то, что в кресло главы ГИК сядет давняя знакомая губернатора Наталья Чечина. Центризбирком снова выразительно погрозил пальцем на север: мол, ЦИК не намерен ни у кого испрашивать разрешения при принятии решения о преемнике Миненко. Напомним, что главу избирают тайным голосованием члены Горизбиркома из кандидатур, предложенных Центральной комиссией.

Утром того же дня в печатной версии официальной газеты правительства Петербурга появилось сообщение о приеме предложений по кандидатурам на должность члена избиркома. Дело в том, что Миненко по рекомендации ЦИК выдвигал губернатор. По этой же схеме должен пойти и его сменщик, то есть рекомендация Центральной комиссии по сути является для Беглова обязательной. На подачу предложений Смольный, у которого по закону есть месяц, отвел всего четыре дня, два из них — выходные.



Опрошенные «Фонтанкой» собеседники, близкие к избирательной системе города, дружно отметили этот демонстративный жест. Большинство охарактеризовали его как «хамство», самая сдержанная оценка — что поведение Смольного вызывающее. ЦИК должен избирать кандидата на заседании, обычно они проходят по средам, иногда — по пятницам. Источники рассказывали, что в комиссии даже собирались провести внеочередное — в понедельник, тогда у курьера с документами был бы шанс успеть на «Сапсан» в Петербург.

Как бы развивались события, если бы комиссия не успела никого порекомендовать, эксперты ответить затруднились. Но 16 ноября в свежем номере правительственной газеты появилось сообщение о продлении срока до 22 числа. Стало понятно: стороны, скорее всего, договорились не кусаться в публичном пространстве еще вечером накануне выходных. Тем временем в политических кругах заговорили, что Элла Памфилова последняя встречалась с Владимиром Путиным, и что у нее вполне мог быть согласованный с президентом кандидат, и этот кандидат — не Чечина.



Как оказалось, выбрал ЦИК именно соратницу Александра Беглова. Тем временем слова поддержки явному претенденту к кресло главы Горизбиркома уже выразили в Заксобрании. Спикер парламента Вячеслав Макаров выразил уверенность, что чиновница является профессионалом, имеет опыт работы с избиркомами и выправит авторитет комиссии в глазах Москвы.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

