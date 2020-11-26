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Громивший особняк Витцеля в Сестрорецке помирился с владельцем. Уголовное дело прекращено

Уголовное дело по факту повреждения старинного, но заброшенного особняка в Сестрорецке, на возбуждении которого настаивал Смольный, прекращено судом. Не доследивший за памятником владелец простил дизайнера с битой.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 26 ноября, Сестрорецкий райсуд прекратил дело по просьбе собственника загородного дома Франца Витцеля. Дизайнер Дмитрий, в рекламных целях расколотивший 16 витражей в усадьбе на Парковой улице, «полностью загладил причиненный преступлением вред» и был прощён.

Кроме Дмитрия в особняке был оператор, который в материалах проходит как неустановленное лицо. Он, как полагают следователи, ради кадра ногой выбил дверь. Ущерб превысил 82 тысячи рублей, но мог бы остаться незамеченным на фоне общего упадка в здании, если бы дизайнер не опубликовал ролик в «Инстаграме». Вандализм возмутил пользователей, и видео было удалено. Его автор заявил, что не знал, что громил памятник.

Обезопасить усадьбу обещал владелец, и на бумаге объект был закрыт от посторонних. Петербуржцу с битой это не помешало. Ему вменили часть 1 статьи 243 УК. Повреждение объектов культурного наследия может наказываться штрафом до 3 млн рублей, верхняя планка — три года лишения свободы.

Загородный дом Франца Витцеля, построенный до революции, получил охранный статус в мае 2019 года. Собственником является принадлежащее Смольному АО «Авенариум+». В 2017-м компания заключила 12-миллионный контракт на приспособление под современное использование нескольких культурных объектов, в том числе усадьбы Витцеля, где планировали открыть ресторан.

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Комментарии (2)

Oleg_I
Погодите, погодите, как это работает?? Можно подробнее? То есть например, государство передает в собственность некий объект культурного наследия. А потом этот объект уничтожают третьи лица, но нынешний собственник их прощает, он на них не в обиде. И строит на месте этого объекта свой новый особняк, например. Так тоже можно?
Эрик Дрейван
Фух я думал футболист Витсель...
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