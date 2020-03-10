В Сестрорецке мастер дизайна показал сокрушительную рекламу. Громил усадьбу Витцеля
Памятник регионального значения в Курортном районе Петербурга стал съёмочной площадкой для рекламы интернет-магазина. Блогер с битой крушил витраж и ронял дверь, не признав в заброшенном здании культурное наследие.
О вандале с камерой и битой, который прошёлся по загородному дому Франца Витцеля в Сестрорецке, 10 марта сообщили в паблике «Дачные истории». Само видео градозащитники отыскали в Instagram петербуржца.
На записи светловолосый молодой человек под музыку гуляет по зданию, попутно битой разнося стёкла и ногой выбивая и без того хлипкие двери в доме-памятнике. В комментарии к посту от 24 февраля сказано, что это реклама бренда кастомной одежды, указан телефон для связи.
По словам автора видео, заброшенное здание с выломанными дверями и стенами в граффити меньше всего было похоже на памятник. Соответствующих предупреждений рядом со зданием не было.
«Он никак не охраняется, там точно так же ходят другие люди и могут делать, что хотят. Половина всего и так уже сломана, куча граффити везде, дверь, которую я выбил в видео, уже была сломана и лежала, мы ее просто поставили. Был бы это памятник государственный, он бы охранялся, и туда бы не ходил каждый второй человек», — прокомментировал он «Фонтанке».
Наше издание спросило у комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, каких мер ждать от КГИОП.
Дом Франца Романовича Витцеля построен в 1910-х годах. Это единственный объект культурного наследия в исторической Канонерской части Сестрорецка, внешний облик которого со времени постройки сохранился без существенных изменений. После Великой Отечественной войны усадьбу занимал пионерлагерь. Позднее участок занимал детский оздоровительный лагерь Минобороны «Юный связист» и был на балансе военного ведомства. Сейчас дом в собственности Петербурга, статус памятника регионального значения он получил в мае 2019 года.