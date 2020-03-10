Памятник регионального значения в Курортном районе Петербурга стал съёмочной площадкой для рекламы интернет-магазина. Блогер с битой крушил витраж и ронял дверь, не признав в заброшенном здании культурное наследие.



О вандале с камерой и битой, который прошёлся по загородному дому Франца Витцеля в Сестрорецке, 10 марта сообщили в паблике «Дачные истории». Само видео градозащитники отыскали в Instagram петербуржца.



На записи светловолосый молодой человек под музыку гуляет по зданию, попутно битой разнося стёкла и ногой выбивая и без того хлипкие двери в доме-памятнике. В комментарии к посту от 24 февраля сказано, что это реклама бренда кастомной одежды, указан телефон для связи.

