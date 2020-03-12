КГИОП посмотрел, как (не)охраняют дачу Витцеля. Наказать хотят владельца и дизайнера, но второго — уголовно
Полицию просят на практике продемонстрировать петербуржцу, что незнание не освобождает от ответственности. За разбитыми стеклами загородного дома Франца Витцеля комитет по охране памятников видит уголовное преступление.
Как сообщили в КГИОП 12 марта, накануне чиновники проверили состояние дома-памятника на Парковой улице и нашли заметные ухудшения после последней инспекции, которая была в июле прошлого года. Историческое здание по-прежнему беззащитно перед вандалами. Там складируют мусор, расписывают граффити стены, часть дверей отсутствует, стёкла разбиты.
Как происходило последнее, показал дизайнер-любитель. Александр сделал усадьбу съемочной площадкой для своего рекламного ролика, результат выложил в Instagram. Впрочем, после разъяснений он удалил видео и извинился, признавшись, что не знал о статусе заброшенного здания.
Между тем в комитете полагали, что усадьба защищена. В декабре прошлого года собственник (принадлежащий Смольному АО «Авенариум+») заверял, что заключил контракт с охранным предприятием, и дом Витцеля находится под постоянным наблюдением.
«КГИОП рассматривается вопрос о привлечении собственника к административной ответственности по факту ненадлежащего состояния объекта культурного наследия», — сообщили в комитете.
Дизайнера просят привлечь к ответственности по статье 243 УК: факт повреждения объекта подтверждён, заявление в ОВД Курортного района написано. Полицейские побывали на месте раньше чиновников и ещё накануне попросили молодого человека явиться в отдел и прихватить биту.
Загородный дом Франца Витцеля, построенный до революции, получил охранный статус в мае 2019 года. Собственником является принадлежащее Смольному АО «Авенариум+». В 2017-м компания заключила 12-миллионный контракт на приспособление под современное использование нескольких культурных объектов, в том числе усадьбы Витцеля, где планировали устроить ресторан.