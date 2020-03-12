КГИОП посмотрел, как (не)охраняют дачу Витцеля. Наказать хотят владельца и дизайнера, но второго — уголовно

Полицию просят на практике продемонстрировать петербуржцу, что незнание не освобождает от ответственности. За разбитыми стеклами загородного дома Франца Витцеля комитет по охране памятников видит уголовное преступление.

Как сообщили в КГИОП 12 марта, накануне чиновники проверили состояние дома-памятника на Парковой улице и нашли заметные ухудшения после последней инспекции, которая была в июле прошлого года. Историческое здание по-прежнему беззащитно перед вандалами. Там складируют мусор, расписывают граффити стены, часть дверей отсутствует, стёкла разбиты.



Как происходило последнее, показал дизайнер-любитель. Александр сделал усадьбу съемочной площадкой для своего рекламного ролика, результат выложил в Instagram. Впрочем, после разъяснений он удалил видео и извинился, признавшись, что не знал о статусе заброшенного здания.

Фото: КГИОП Фото: КГИОП