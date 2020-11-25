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«Лада Приора» сделала сальто, встретившись с отбойником на Московском шоссе. В исходное положение ее возвращали в шесть рук

Последствия ДТП в Пушкинском районе Петербурга запечатлели очевидцы поздним вечером 24 ноября. Наскочившая на дорожное препятствие машина перевернулась, но в таком виде пролежала недолго — обратно на колеса ее ставили в шесть рук.

Как пишут свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», водитель черной «Лады Приоры» не заметил отбойник, после чего легковой автомобиль совершил кувырок и оказался на крыше посреди проезжей части, собрав позади себя небольшую пробку.

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы, в таком виде машина пролежала недолго — трое крепких парней ловко вернули ее в исходное положение.

По данным «Фонтанки», «Лада Приора» зарегистрирована на 24-летнюю жительницу поселка Вырицы в Ленобласти. Машина неоднократно попадала в поле зрения полицейских из-за нарушения ПДД. Однако за рулем в момент аварий не всегда находилась законная хозяйка автомобиля.

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Комментарии (2)

Carpenter
Лада Приора» зарегистрирована на 24-летнюю жительницу поселка Вырицы в Ленобласти. Фонтанка, с каких пор Вырица склоняется в таком вот виде? )))
Carpenter
Вырица? Ай-на-нэ "приора". "Ехали цыгане" песня годится.
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