Последствия ДТП в Пушкинском районе Петербурга запечатлели очевидцы поздним вечером 24 ноября. Наскочившая на дорожное препятствие машина перевернулась, но в таком виде пролежала недолго — обратно на колеса ее ставили в шесть рук.
Как пишут свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», водитель черной «Лады Приоры» не заметил отбойник, после чего легковой автомобиль совершил кувырок и оказался на крыше посреди проезжей части, собрав позади себя небольшую пробку.
Судя по видео, которое опубликовали очевидцы, в таком виде машина пролежала недолго — трое крепких парней ловко вернули ее в исходное положение.
По данным «Фонтанки», «Лада Приора» зарегистрирована на 24-летнюю жительницу поселка Вырицы в Ленобласти. Машина неоднократно попадала в поле зрения полицейских из-за нарушения ПДД. Однако за рулем в момент аварий не всегда находилась законная хозяйка автомобиля.