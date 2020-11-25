Последствия ДТП в Пушкинском районе Петербурга запечатлели очевидцы поздним вечером 24 ноября. Наскочившая на дорожное препятствие машина перевернулась, но в таком виде пролежала недолго — обратно на колеса ее ставили в шесть рук.



Как пишут свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», водитель черной «Лады Приоры» не заметил отбойник, после чего легковой автомобиль совершил кувырок и оказался на крыше посреди проезжей части, собрав позади себя небольшую пробку.

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы, в таком виде машина пролежала недолго — трое крепких парней ловко вернули ее в исходное положение.