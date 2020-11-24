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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Прирост смертности в Петербурге продолжается. За 9 месяцев умерли на 6,5 тыс. человек больше, чем годом ранее

В январе — сентябре 2020 года в Петербурге умерло 51 086 человек, что на 6591 больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных Петростата, которые приводятся в докладе «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе — октябре 2020 года».

Для сравнения: в январе — августе в городе умерли 45 348 человек, это на 5478 больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. За первые шесть месяцев прирост смертности составлял 4003 человека.

По данным ведомства, в сентябре 2020 года в Петербурге умерло на 1113 человек больше, чем в том же месяце 2019 года.

За сентябрь в Петербурге зафиксировано 4670 случаев пневмонии, в том числе внебольничной. Это на 6,4% больше, чем в августе, и в 6 раз больше, чем в сентябре прошлого года. За первые девять месяцев 2020 года в городе зафиксированы 57 137 случаев этого заболевания, что в 5,5 раза выше, чем за аналогичный период 2019 года.

В начале ноября глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что смертность выросла на 16% по сравнению с прошлым годом. Сентябрьская смертность в этом году, по данным КЗАГС, стала рекордной для данного месяца.

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Комментарии (15)

261238531
От имени читателей требую публикации структуры избыточной смертности!

Фонтанка, вы же журналисты или дешёвые пропагандисты? Опубликуйте от каких причин гибнет народ. Хватит гнать коронабесие. Люди виновные в избыточной смертности должны нести ответственность.
261217951
Вот и всплывает повышенная смертность от пневмонии. Просто не всем ставят ковид.
IgorИгорь
Очень бы хотелось услышать голос руководителя города с ответом на вопрос что происходит у нас со смертностью. Без четкого и понятного ответа сложно выстраивать собственный план обеспечения безопасности себя своих близких.
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