Прирост смертности в Петербурге продолжается. За 9 месяцев умерли на 6,5 тыс. человек больше, чем годом ранее

В январе — сентябре 2020 года в Петербурге умерло 51 086 человек, что на 6591 больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных Петростата, которые приводятся в докладе «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе — октябре 2020 года».

Для сравнения: в январе — августе в городе умерли 45 348 человек, это на 5478 больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. За первые шесть месяцев прирост смертности составлял 4003 человека.

По данным ведомства, в сентябре 2020 года в Петербурге умерло на 1113 человек больше, чем в том же месяце 2019 года.