Прирост смертности в Петербурге продолжается. За 9 месяцев умерли на 6,5 тыс. человек больше, чем годом ранее

В январе — сентябре 2020 года в Петербурге умерло 51 086 человек, что на 6591 больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных Петростата, которые приводятся в докладе «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе — октябре 2020 года».
Для сравнения: в январе — августе в городе умерли 45 348 человек, это на 5478 больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. За первые шесть месяцев прирост смертности составлял 4003 человека.
По данным ведомства, в сентябре 2020 года в Петербурге умерло на 1113 человек больше, чем в том же месяце 2019 года.
За сентябрь в Петербурге зафиксировано 4670 случаев пневмонии, в том числе внебольничной. Это на 6,4% больше, чем в августе, и в 6 раз больше, чем в сентябре прошлого года. За первые девять месяцев 2020 года в городе зафиксированы 57 137 случаев этого заболевания, что в 5,5 раза выше, чем за аналогичный период 2019 года.
В начале ноября глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что смертность выросла на 16% по сравнению с прошлым годом. Сентябрьская смертность в этом году, по данным КЗАГС, стала рекордной для данного месяца.