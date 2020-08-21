Естественная убыль. В 2020 году население Петербурга сокращалось в 6 раз быстрее, чем в 2019-м

Естественная убыль населения Петербурга в первом полугодии 2020 года выросла в 5,5 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных, опубликованных Петростатом 21 августа. Коэффициент естественной убыли населения составил 3,3 промилле, тогда как годом ранее — 0,6%.

В январе — июне в Северной столице появился на свет 25 601 ребенок, что на 2855 меньше, чем годом ранее. Умерли 34 276 человек, что на 4003 больше, чем за шесть месяцев 2019 года.

Ранее сообщалось, что общие показатели смертности в Петербурге по основным классам причин увеличились на 14%. Доля летальных исходов, вызванных новой коронавирусной инфекцией, составляет не более 8%.