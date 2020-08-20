В Петербурге в 2020 году стали умирать чаще на 14%. Смертность от COVID-19 — «не более 8%»

Общие показатели смертности в Петербурге по основным классам причин увеличились на 14%. Больше всего умирают по-прежнему от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.



Соответствующие цифры были озвучены 20 августа на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности. Как уточнили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, речь идет о показателях за 7 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.



Согласно сообщению, «смертность, вызванная новой коронавирусной инфекцией, составляет не более 8%». Всего с 1 марта на COVID-19 обследовано более 2 миллионов человек. Более 1500 петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19: отделения открыты в Городской больнице № 40, в Николаевской больнице и Центре имени В. А. Алмазова. В стационарных условиях реабилитацию прошли 702 петербуржца, из которых 293 — медики. Медицинская реабилитация проводится и в условиях дневного стационара в Консультативно-диагностическом центре № 1, а также амбулаторно в районных поликлиниках — там пролечено 815 пациентов.

