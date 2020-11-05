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05.11.2020 19:33
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Лисовец: Общая смертность в Петербурге выросла на 16%

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал данные о высокой смертности от коронавируса в Петербурге и назвал цифру, на которую, по его мнению, стоит ориентироваться.

«В целом хочу сказать, что не проходит бесследно пандемия для города. На 16% смертность по сравнению с прошлым годом возросла. И сейчас лучше оперировать именно этой цифрой — динамика общей смертности», — заявил он 5 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, сейчас возникают ошибки и манипуляции со статистикой из-за того, что нет единой учетной системы летальных исходов.

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния только коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек — это рекорд за десять лет.

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