Лисовец: Общая смертность в Петербурге выросла на 16%

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал данные о высокой смертности от коронавируса в Петербурге и назвал цифру, на которую, по его мнению, стоит ориентироваться.



«В целом хочу сказать, что не проходит бесследно пандемия для города. На 16% смертность по сравнению с прошлым годом возросла. И сейчас лучше оперировать именно этой цифрой — динамика общей смертности», — заявил он 5 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, сейчас возникают ошибки и манипуляции со статистикой из-за того, что нет единой учетной системы летальных исходов.