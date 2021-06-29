Беглов второй раз привился от ковида. Первый был только в марте

Первую вакцинацию он прошёл в марте этого года. 1 марта сделал первый укол, а 22-го марта — второй.
«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», — заявил губернатор 29 июня.
В пятницу губернатор рассказывал, что у него снизился уровень антител. «Расскажу на личном примере. Я и мои близкие привились. Прошло 6–7 месяцев, мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц. Я сделаю повторную прививку», — сказал он в телевизионном эфире.
Накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что в Смольном ждут рекомендаций от Минздрава по ревакцинации. Но, по его словам, те, кто вакцинировался в декабре — январе, еще имеют защиту, а те, кто раньше, уже должны задуматься над уколом.
Массовая вакцинация в Петербурге продолжается. В будни в среднем первично прививается от 12 до 14 тысяч человек. По данным на 28 июня, всего было привито 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.
В исполнительных органах государственной власти поставлена задача до 15 августа обеспечить наличие антител у 65% сотрудников. В настоящее время антитела к COVID-19, в том числе благодаря вакцинации, есть у 48%. Уделяется внимание снижению контактов сотрудников на работе, часть из них переводят на дистанционный режим. Ограничены командировки как по стране, так и за ее пределы.
Минздрав обещает в ближайшее время представить алгоритмы по проведению ревакцинации людей, которые сделали прививку полгода назад и более.