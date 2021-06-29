Беглов второй раз привился от ковида. Первый был только в марте

Первую вакцинацию он прошёл в марте этого года. 1 марта сделал первый укол, а 22-го марта — второй.



«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», — заявил губернатор 29 июня.



В пятницу губернатор рассказывал, что у него снизился уровень антител. «Расскажу на личном примере. Я и мои близкие привились. Прошло 6–7 месяцев, мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц. Я сделаю повторную прививку», — сказал он в телевизионном эфире.

