FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
55
Печать

Беглов второй раз привился от ковида. Первый был только в марте

Губернатор Петербурга вакцинировался второй раз

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что сделал повторную прививку от коронавирусной инфекции.

Первую вакцинацию он прошёл в марте этого года. 1 марта сделал первый укол, а 22-го марта — второй.

«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», — заявил губернатор 29 июня.

В пятницу губернатор рассказывал, что у него снизился уровень антител. «Расскажу на личном примере. Я и мои близкие привились. Прошло 6–7 месяцев, мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц. Я сделаю повторную прививку», — сказал он в телевизионном эфире.

Накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что в Смольном ждут рекомендаций от Минздрава по ревакцинации. Но, по его словам, те, кто вакцинировался в декабре — январе, еще имеют защиту, а те, кто раньше, уже должны задуматься над уколом.

Массовая вакцинация в Петербурге продолжается. В будни в среднем первично прививается от 12 до 14 тысяч человек. По данным на 28 июня, всего было привито 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.

В исполнительных органах государственной власти поставлена задача до 15 августа обеспечить наличие антител у 65% сотрудников. В настоящее время антитела к COVID-19, в том числе благодаря вакцинации, есть у 48%. Уделяется внимание снижению контактов сотрудников на работе, часть из них переводят на дистанционный режим. Ограничены командировки как по стране, так и за ее пределы.

Минздрав обещает в ближайшее время представить алгоритмы по проведению ревакцинации людей, которые сделали прививку полгода назад и более.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (55)

Маэстро
По какому летоисчислению с 22 марта по 29 июня проходит 6-7 месяцев? Или это вакцина так вставляет?
265056402
да ему надо глюкозу колоть, и витамины группы B. Хоть чуть-чуть мышление оживить, и мимику тоже. Больного назначили. Ему общее лечение нужно, а если от вируса сдохнет, нового такого больного можно быстро в соседних кабинетах найти
Zloi_prohozhiy
ну, касаемо его, одно дело сказать, другое дело сделать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний